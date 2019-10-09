القافلة الوردية.. فحوص مجانية في دبي والشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تزامناً مع أكتوبر الوردي، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، تقدم القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية برفع الوعي حول سرطان الثدي، سلسلة من الفحوص الطبية المجانية والجلسات الاستشارية من قبل فريق من الخبراء والأطباء، وبدعم من شركائها، وذلك ضمن ثلاثة مرافق عامة تتوزع في كل من دبي والشارقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار أهداف القافلة الوردية الرامية إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مرض سرطان الثدي، وأهمية إجراء الفحوص الدورية للكشف المبكر عنه، وتقديم الدعم للمرضى.

وتوفر القافلة الوردية الفحوص والجلسات الاستشارية عبر عيادتها الطبية المتنقلة الدائمة، التي ستوجد في نادي سيدات الشارقة، وشاطئ «لامير»، وشاطئ «كايت بيتش» في دبي، لتقديم سلسلة من المحاضرات التوعوية حول السرطان وتقنيات الفحص الذاتي، إلى جانب الفحوص المجانية للزوار، وذلك برعاية المستشفى الأميركي في دبي.

وترسيخاً لرسالتها الرامية إلى نشر الوعي بضرورة إجراء الفحوص المبكرة للكشف عن السرطان، وتعزيز فرص علاجه والشفاء منه، تقدم القافلة الوردية، خلال شهر أكتوبر الجاري، إلى جانب هذه الفعاليات العامة الثلاث، 32 فعالية أخرى على مستوى الدولة، منها 22 فعالية في دبي، وست فعاليات في كل من أبوظبي والشارقة، تتوزع على شكل 18 فعالية عبر العيادة الطبية المتنقلة، وتسع فعاليات عبر القافلة الوردية الصغيرة (ميني فان)، إلى جانب تنظيم سبع فعاليات صحية للشركات، على غرار «اليوم الصحي الخاص بالقافلة الوردية»، الذي أطلقته الحملة في وقت سابق هذا العام، ونجح في استقطاب العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، ويتضمن تقديم خدمات الفحوص المجانية والندوات التوعوية للموظفين حول مرض السرطان. ودعت المبادرة إلى المزيد من المؤسسات الخاصة والهيئات العامة في الدولة للمشاركة في «اليوم الصحي الخاص بالقافلة الوردية».

وتعد مسيرة القافلة الوردية حملة وطنية رائدة في دولة الإمارات للتوعية بسرطان الثدي، حيث قدمت حتى اليوم 64 ألفاً و12 فحصاً طبياً لـ53 ألفاً و114 سيدة 10 آلاف و897 رجلاً بين عامي 2011 و2019، إلى جانب إجراء 18 ألفاً و630 تصويراً بالماموغرام، و2945 بالأمواج فوق الصوتية، نتج عنها الكشف عن 74 إصابة بالسرطان.

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فعالية في مواقع

مختلفة من دبي.