من بينهم ميرفت أمين وابنتها وهنا الزاهد.. أمراض بالجملة تهاجم النجوم

المصدر: القاهرة- نجلاء سليم

لم تكن الأيام الماضية سعيدة على بعض النجوم، وطاردتهم بشكل كبير أمراض مفاجئة، وكانت أبرز ضحايا المرض الفنانة ميرفت أمين التي اصيبت بمرض غامض، اضطرها لملازمة الفراش أياماً عدة، وبمجرد تحسنها أصيبت ابنتها الوحيدة منة حسين فهمي بمرض غامض وقعت ضحيته، واضطرت للعلاج المكثف، وشخّصه الأطباء بأنه مرض يسمى بالعصب الحائر، ولازالت تعالج منه حتى الآن وقيل إنه المرض نفسه الذي تعرضت له والدتها.

وكانت عروس الوسط الفني هنا الزاهد أبرز ضحايا المرض أيضا، حيث هاجمها مرض غامض وهي في سنغافورة تقضي شهر العسل مع زوجها الفنان الشاب احمد فهمي، واحتجزت بالعناية الفائقة هناك، واضطر أحمد للاستعانة بالسفارة المصرية لمساعدته في علاجها والوصول لبعض الاطباء لمعرفة اسباب مرضها الغريب، ودخولها فيما يشبه غيبوبة، مع ظهور طفح جلدي مخيف بوجهها، اصاب زوجها بالرعب من ان تكون اصيبت بفيروس خطير.



وتعرض الفنان احمد وفيق لآلام شديدة في الحنجرة والاحبال الصوتية خلال الفترة الماضية، اضطرته للقيام بجراحة عاجلة جداً، أجراها في مدينة كازابلانكا بالمملكة المغربية.

وسادت حالة من الذعر بين محبي الفنان احمد وفيق بسبب غموض حالته، وانقطاعه المفاجئ عن التواصل مع الجميع، خاصة انه دائم التفاعل عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.. واضطرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور اشرف زكي لاصدار بيان للرد على الشائعات التي انتشرت حول الحالة الصحية للفنان.



وقالت نقابة المهن التمثيلية في منشورها: «أجرى الفنان أحمد وفيق عملية جراحية في الحنجرة والأحبال الصوتية، بالمملكة المغربية، ويعود وفيق إلى مصر خلال الأيام المقبلة عقب إتمام شفائه، وانتهاء فترة الاستجمام التي نصحه بها الطبيب المعالج.. والنقابة تطمئن جمهوره انه بخير ولا داعي للقلق».



أما الفنانة سوسن بدر فلازالت تعاني آثار الجراحة الدقيقة التي أجرتها في مفصل الركبة، والتي جعلتها لا تستطيع التحرك بشكل طبيعي حتى ايام قليلة، وتسببت الآلام المبرحة في الركبة والتي كانت شبه مزمنة في قرار الفنانة سوسن بدر باجراء الجراحه العاجلة والتي منعتها من حضور مهرجان الجونة السينمائي الاخير، الذي كانت رئيس لجنة تحكيم مسابقة الافلام القصيرة فيه، واضطر المهرجان للاعتماد على المخرج مروان حامد انقاذا للموقف، وقد نشرت الصفحة الرسمية للفنانة سوسن بدر، على «إنستغرام» وقت الجراحة بياناً صحفياً شرحت فيه المشكلة.