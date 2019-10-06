الألمان يستخدمون ورقاً أكثر

المصدر: برلين - د.ب.أ

قالت الحكومة الألمانية في رد على طلب من جانب حزب الخضر للحصول على معلومات، إن ألمانيا تنتج مخلفات من الورق والورق المقوى (الكرتون) أكثر من أي دولة بمجموعة الـ20 للدول الصناعية والمتقدمة.

ونقلت صحيفة «زاربروكر تسايتونغ» أمس، عن بيانات الحكومة إنه في العام الماضي كان الرقم 241.7 كيلوغراماً لكل فرد، أكثر من الولايات المتحدة التي جاءت في المركز الثاني بـ211 كيلوغراماً.

وكانت هناك زيادة كبيرة في التعبئة والتغليف باستخدام الورق، من أقل من 70 كيلوغراماً لكل فرد في عام 1991 إلى 96.3 كيلوغراماً في عام 2018. وأوضحت الحكومة أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع عمليات التسوق الإلكتروني.

ومع ذلك، فإن الحكومة ومؤسساتها تتحمل بعض المسؤولية، إذ استخدمت 1.15 مليار ورقة في أعمالها في عام 2015، إلا أن هذا الرقم انخفض إلى 1.05 مليار ورقة العام الماضي.

وقالت المتحدثة البرلمانية للشؤون الحكومية بحزب الخضر بيتينا هوفمان للصحيفة، إن إنتاج الورق الألماني يتطلب قطع أشجار على مساحة تمتد لنحو 40 ألف ملعب لكرة القدم. ودعت إلى أن يشمل القانون وضع قيود من أجل خفض مخلفات الورق والكرتون.