«العين للكتاب» ينطلق 24 سبتمبر

المصدر: العين - وام

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الدورة الـ11 من معرض العين للكتاب في الفترة من 24 سبتمبر حتى الثالث من أكتوبر المقبلين في مركز العين للمؤتمرات.

ويشهد المعرض - خلال 10 أيام - مشاركة العديد من دور النشر والمؤسسات الثقافية المحلية التي تعرض أحدث عناوين الكتب من مختلف الحقول المعرفية، مع تسليط الضوء على أهم التجارب الثقافية والأدبية للكتّاب الإماراتيين، إلى جانب فعاليات يومية بحضور عدد من المفكرين والكتّاب الإماراتيين والمقيمين.

وتشارك في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض نخبة من المثقفين والمؤلفين والشعراء للتحاور حول القضايا الفكرية المختلفة، وإحياء أمسيات شعرية وندوات نقاشية وتقديم عروض موسيقية من قبل مواهب محلية. ويضم المعرض للمرة الأولى ركناً للرسامين.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سيف سعيد غباش: «بعد الإقبال الواسع الذي حققه معرض العين للكتاب العام الماضي من الطلاب والمهتمين، يسعدنا تقديم نسخة موسعة من المعرض لإحداث تأثير أعمق في محبي القراءة والمعرفة، من خلال توفير منصة لأحدث الكتب والإصدارات للناشرين العاملين بالدولة، إلى جانب برنامج ثقافي غني، يفتح باب الحوار والتفاعل بين الكتّاب والمثقفين والجمهور».