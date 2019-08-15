التخلي عن الإفطار لإنقاص الوزن قد يأتي بنتائج عكسية

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

تُعد وجبة الإفطار هي الأهم على مدار اليوم لإمداد الجسم بالفيتامينات والمواد الغذائية الضرورية لقيامه بالوظائف الحيوية، لكن ماذا يحدث عند التخلي عن هذه الوجبة بدعوى إنقاص الوزن مثلاً؟

تجيب مجلة «فرويندين» الألمانية عن هذا السؤال في ضوء النتائج التي توصلت إليها دراسات مختلفة، موضحةً أن التخلي عن وجبة الإفطار يزيد من المخاطر الصحية، وبحسب جمعية القلب الأميركية فإنه يترتب على عدم تناول الإفطار زيادة ضغط الدم والكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، خصوصاً مع وجود الاستعداد الوراثي.

وحذّرت المجلة من أن ترك وجبة الإفطار بغرض إنقاص الوزن قد يأتي بنتائج عكسية مع زيادة الرغبة في الأكل على مدار اليوم، وإمداد الجسم بالمزيد من السعرات الحرارية.

وأوضح علماء في جامعة هوهنهايم، بعد قيامهم بإجراء فحص على 17 شخصاً، أن وجبة الإفطار لها تأثير إيجابي في الحفاظ على التوازن الصحي للجسم، ومعدل استهلاك السعرات الحرارية.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أنه على الرغم من أن التخلي عن وجبة الإفطار قد ينتج عنه حرق الجسم للمزيد من الدهون، وهو ما قد يغري البعض، إلا أن الحفاظ على وجبة الإفطار يحمي الجسم من الالتهابات، كما يساعد على توازن مستوى الغلوكوز، وهو الأمر الضروري للمساعدة على الوقاية من الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2.