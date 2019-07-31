ديك فرنسي يحصل على 85 ألف صوت لاستعادة "صياحه الصباحي"

المصدر: الإمارات اليوم- دبي

حصل ديك فرميب على توقيع 85 ألف شخص مناصرا لقضيته، في عريضة تدعو إلى إعادته إلى مالكه، بعد قرار صادر من المحكمة بنقله من "قنه"، واستبعاده من بيت صاحبه، باعتباره مصدر إزعاج للجيران!!!

الديك " الشاب"، الذي يعتبره جيرانه صاخبًا جدًا، تم نقله من "قن " المنزل، مايو الماضي، بعد أن فوجئ صاحبه نيكولا باوتشر بمداهمة الشرطة لمعاينة ضوضاء الصياح المحتملة والتحقق من الأمر.وتأتي هذه الزيارة بعد العديد من الشكاوى الواردة من سكان الحي والتي لم تعد قادرة على صياحه المتكرر الذي بات مؤرقا لمن حوله. ولسوء الحظ، ومن دون قصد، استجمع الديك قواه وصاح لما يقرب من 23 مرة في ... 26 دقيقة فقط، ما دفع الجيران إلى انتهاز الفرصة وإقناع الشرطة باستبعاد الديك بقرار رسمي، بعد أن أصدرت المحكمة الإبتدائية التابعة للمنطقة المعنية قرارا أرغمت فيه صاحبه نيكولا باوتشر "بنفي" الديك ، بينما أدانته بدفع 200 يورو مقابل الأضرار التي لحقت السكان المجاورين.

لكن نيكولا ظل متمسكا بحقوق ديكه، وعزم على الطعن في القرار، فلم يكن أمامه إلا الاعتماد على الدعم غير المتوقع لعشرات الآلاف من مستخدمي الإنترنت، فقدم عريضة في هذا الاتجاه ، مطالبًا بإعادة ديكه إلى المنزل. فكانت المفاجأة غير المتوقعة، إذ حصل نيكولا على ما يزيد عن 85000 توقيع كاف لإلغاء قرار المحكمة.