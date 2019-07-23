المصدر: مرصد دبي للمستقبل

أعلنت شركة «نيورالينك» التي أسسها إيلون ماسك، عن تصميم نظام لربط الدماغ البشري بالآلة باستخدام أقطاب إلكترونية تنقل الإشارات إلى الحاسوب. وتعتزم استخدام أشعة الليزر لإحداث مجموعة ثقوب صغيرة الجمجمة لزرع هذه الأقطاب.

وخرجت شركة «نيورالينك» الناشئة عن صمتها بعد عامين من التكتم بعرض تقديمي مباشر ومقابلات عدة تشرح الجهود المبذولة لربط الدماغ البشري بالآلة. وأوضح ماسك وعلماء آخرون في الشركة معلومات كثيرة خلال الحدث وتبحروا في تفاصيل النظام الذي يأملون أن يزرعوه في دماغك يوماً. وشرحوا كيف يعتزمون الوصول إلى دماغك أولاً؛ بإحداث ثقوب في جمجمتك مستخدمين أشعة ليزرية.

تبدأ عملية تحصيل المعلومات من دماغك بإيجاد وسيلة لالتقاط جميع الإشارات المتنقلة في جمجمة الشخص وإرسالها إلى جهاز خارجي. ولتحقيق هذا تعكف «نيورالينك» على تطوير أقطاب إلكترونية مرنة تزرع في الدماغ قرب الخلايا العصبية لالتقاط الإشارات ونقلها إلى الحاسوب لاسلكياً.

تستخدم «نيورالينك» حالياً إبراً دقيقة يوجهها نظام رؤية حاسوبي لزرع حزم من هذه الإبر في الدماغ. وأوضح ماكس هوداك مدير «نيورالينك» لصحيفة «ذا نيويورك تايمز» أن شركته تسعى إلى استخدام أشعة الليزر لإحداث مجموعة ثقوب صغيرة في الجمجمة بدلاً من حفرها فيها للوصول إلى الدماغ. وقال «ترافق الاهتزازات المزعجة الحفر الميكانيكي، لكنك لن تشعر بها خلال الحفر بالليزر».