دبي عاصمة للإعلام العربي 2020

المصدر: القاهرة - وام

بارك سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اختيار مجلس وزراء الإعلام العرب لدبي، أمس، عاصمة للإعلام العربي 2020.

وقال سموّه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نبارك اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب المجتمع في القاهرة، هذا الاختيار دليل جديد على الدور الرائد للإمارات ودبي كحاضنة للإعلام العربي والدولي».

وأضاف سموّه: «أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل 20 عاماً استراتيجية دبي الإعلامية، لتصبح مركزاً لصناعة الإعلام من خلال مبادرات ومشروعات إعلامية رائدة.. اليوم هناك أكثر من 4000 مؤسسة إعلامية عربية وإقليمية وعالمية اتخذت من دبي مقراً لها».

وقرّر مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام اجتماعات دورته الـ50 في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أمس، التي انعقدت برئاسة المملكة العربية السعودية، اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، وذلك تأكيداً على الدور المهم لدولة الإمارات كحاضنة للإعلام العربي والدولي، وتقديراً للمكانة الإعلامية المتميزة لدبي.

وقال وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في مجلس وزراء الإعلام العرب: «نتقدم بالتهنئة إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، حيث تؤكد هذه الخطوة المكانة المرموقة لدولة الإمارات في قطاع الإعلام، والتي جاءت نتيجة لدعم القيادة ورؤيتها في إرساء بنية تحتية إعلامية متطورة، وتوفير الظروف الملائمة لنمو القطاع.

كما نشكر مجلس وزراء الإعلام العرب والوزراء على الموافقة على مقترح دولة الإمارات بخصوص عاصمة الإعلام العربي لعام 2020، الذي تقدم به المجلس الوطني للإعلام، بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات». وأوضح أن «اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي يتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمعرض (إكسبو 2020)، الذي يقام تحت شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل)، ما سيتيح لأكثر من 30 مليوناً من زوّار المعرض التعرف إلى الفعاليات التي سيتم تقديمها بمناسبة اختيار مدينة دبي عاصمة للإعلام العربي».

وأكد الجابر أن «دولة الإمارات، من خلال رؤية القيادة الرشيدة، تقوم بدور فاعل ونشط في قطاع الإعلام، ولن تدخر جهداً لدعم المشروعات والمبادرات الإعلامية الطموحة والمبدعة، التي تسهم بفاعلية في تطوير قطاع الإعلام العربي، وتعزيز دوره والوصول به إلى العالمية، من خلال الانفتاح على الثقافات والحضارات والتواصل معها، وتسليط الضوء على قيمنا الأصيلة وثوابتنا الوطنية الراسخة، والتركيز على مبادئ الاعتدال والوسطية والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب».

ولي عهد دبي:

• «أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل 20 عاماً استراتيجية دبي الإعلامية».

• «اليوم هناك أكثر من 4000 مؤسسة إعلامية عربية وإقليمية وعالمية اتخذت من دبي مقراً لها».