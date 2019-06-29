4 أهداف مستقبلية تحت عين «كلمة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد مشروع «كلمة» للترجمة، في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أنه يسعى إلى تحقيق

أربعة أهداف استراتيجية خلال العام الجاري، مشيراً خلال مشاركته في ندوة الترجمة بدول الخليج العربي، التي استضافها مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية في الرياض، أن الأهداف تتضمن السعي إلى تطوير وتحديث خدمات «كلمة»، لتواكب آخر التطورات الحاصلة في عالم النشر الحديث، ما يعزز المكانة التي حققها المشروع منذ انطلاقته عام 2007.

وقال المدير التنفيذي لدار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي، إنّ «كلمة» حدد أربعة أهداف جديدة، سيعمل على تحقيقها خلال 2019، تتمثل بإحياء الترجمة العكسية، وتقديم الكتاب والمؤلف العربي إلى الثقافات الأخرى، وبناء وتطوير مشروعي النشر الإلكتروني والكتاب الصوتي، والتركيز على قنوات التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى إحياء ما درج عليه من شراكات مع الناشرين العرب والإماراتيين في القطاع الخاص، عبر النشر المشترك وبرنامج تسويقي ضخم للكتاب العربي دولياً.

من جهته، قال مدير إدارة النشر في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، سعيد حمدان الطنيجي، إن «الأهداف الاستراتيجية المستقبلية لمشروع (كلمة)، تتضمن المحافظة على جودة الترجمة، وترجمة أهم وأبرز الكتب التي تلبي احتياجات القراء على اختلاف شرائحهم واهتماماتهم، وتمثل إضافة للمكتبة العربية، ومواصلة الاهتمام بجودة مواصفات الكتاب، والسعي إلى الترجمة من لغات أخرى جديدة، وتطوير وتغذية قاعدة بيانات المترجمين والمراجعين والمدققين بأسماء جديدة».

وقدم الطنيجي، خلال الندوة، ورقة بحثية جاءت بعنوان «دولة الإمارات العربية.. دورها الحديث والماضي في مآلات الترجمة والثقافة من خلال مؤسساتها»، تضمنت في سياق استعراضها التاريخي والبحثي واقع الترجمة في دولة الإمارات.

وقال إنّ «مشروع كلمة يسعى، من خلال إحياء الترجمة العكسية، إلى فتح سبيل أخرى، تقود إلى ترجمة مؤلفات وكتب أهم الكتاب العرب إلى لغات العالم، خصوصاً اللغات العالمية الأكثر شيوعاً، وإبرام اتفاقيات تعاون ونشر مشترك مع دور نشر عالمية رائدة، بهدف التوزيع والانتشار في مختلف الأسواق العالمية، بما يخدم حلماً عربياً قديماً في تقديم الثقافة العربية إلى الشعوب الأخرى، لاسيما أنّ النشر الإلكتروني والكتاب الصوتي يشكلان خطوة أساسية في المرحلة المقبلة لمشروع كلمة». ويسعى المشروع إلى مواكبة الجديد في مجال صناعة النشر، وطرح كتب «كلمة» بصيغ جديدة تتلاءم مع التطور المتلاحق في مجال النشر، وجلب المزيد من الحقوق الرقمية، وتحويل أكبر قدر ممكن من الكتب. إلى جانب زيادة عدد المنصات والاتفاقيات العالمية، وتوفير الإصدارات على أكبر عدد من المنصات، والمشاركة في المؤتمرات المتخصصة في التحول الإلكتروني، وإبراز المشروع عالمياً عبر المشاركة في التجارب ونقاشها مع المتخصصين في المجال.

اهتمام أوسع بوسائط التواصل

كشف مشروع كلمة عن أن السنوات المقبلة ستشهد اهتماماً أوسع بوسائط التواصل الاجتماعي، والاستثمار أكثر في هذه القنوات، بهدف إيصال إصدارات «كلمة» إلى أوسع شريحة من القراء.

وتعزيزاً للمشاركة ودعم القطاع الخاص في النشر، سيحيي «كلمة» ما درج عليه سابقاً من مبادرات الإصدار المشترك مع دور نشر محلية وعربية.

سعيد حمدان:



«الأهداف تتضمن



المحافظة على



جودة الترجمة،



وترجمة الكتب التي



تمثل إضافة



للمكتبة العربية».