الإنسان يحلم بتجديد عظامه كما يُجدّد الأيل قرونه

المصدر: شيان (الصين) - د.ب.أ

تعتبر الحيوانات المجترّة من أكثر المجموعات الحيوانية نجاحاً على مستوى العالم، حيث تنتشر في الكثير من المناطق، من بينها المناطق القطبية، وتكتسب أهمية متزايدة للإنسان، كماشية.

كما أنه من الممكن أن تصبح هذه الحيوانات مصدر دعم للإنسان، مستقبلاً، في ما يتعلق بالطب التجديدي.

فعظام قرون الأيل، مثلاً، تتكون بشكل موسمي، ثم يلقيها الحيوان في ما بعد، إنها الجزء الوحيد في الجسم الذي يتم تعويضه في فترة قصيرة لدى الحيوانات الثديية البالغة، وهو ما يجعل عظام القرون مشروعاً علمياً مهماً للقضايا ذات الصلة بتجديد أنسجة جسم الإنسان وأعضائه.

كان الباحثون يحاولون معرفة الأسس الجينية لنشأة الحيوانات المجترة وانتشارها، وكذلك خصوصياتها، وذلك من خلال مشروع RGP العلمي، الذي يدرس المجموع الجيني للحيوانات المجترة، ونشروا الآن أولى نتائج دراستهم في العدد الحالي من مجلة «ساينس» العلمية المتخصصة.

عكف الباحثون تحت إشراف وين وونج، من جامعة شيان والأكاديمية الصينية للعلوم، في الصين، على تحليل قرون الحيوانات المجترة. ويأمل الباحثون أن تكون هذه الأنسجة بدايات للطب التجديدي وعلاجات السرطان.

يقول الباحثون إن القرون يمكن أن تنمو بمقدار سنتيمترين ونصف السنتيمتر يومياً، ويصل وزنها إلى 30 كيلوغراماً خلال أشهر قليلة. ولكن الباحثين أكدوا أن العلم لايزال في مهده تماماً في ما يتعلق بفهم الأسس الجزيئية لهذا النمو المبهر.

وأوضح الباحثون أن التكاثر المنتظم للخلايا يحدث خلال هذا النمو بشكل أسرع من نمو الأنسجة السرطانية، والذي يحدث خارج سيطرة الجسم. ورغم ذلك فإن عملية الأيض، تحويل الغذاء لطاقة، تشارك في هذا النمو الموسمي للقرون، وهي طرق الأيض نفسها التي تلعب دوراً أيضاً في نمو السرطانات، وفق الباحثين.

وبذلك تتكون كميات كبيرة من جينات بعينها مثبطة للأورام، مثل بروتين PML، المثبط لسرطان الدم. ومثبطات الأورام الخبيثة هي بروتينات تضبط دورة الخلية.

كما أن هذه البروتينات تعمل على وفاة الخلايا التي تصاب بأضرار غير قابلة للعلاج في الحمض النووي. وعند حدوث نقص أو أخطاء في هذه المثبطات، يرتفع احتمال تطور خلية سرطانية من الخلية العادية.

وقال الباحثون إن تكوين كميات كبيرة من مثبطات السرطان يفسر الانخفاض النسبي في السرطانات التي يصاب بها الأيل.

وربما يوفر التحليل المفصل للآليات التي تقوم عليها هذه القدرات الجينية للأيل، بدايات لتجديد الأنسجة العظمية والعصبية، وكذلك أعضاء أخرى لدى البشر، بالإضافة إلى وقف انتشار الأورام الخبيثة والحد من نموها. ويؤكد داي فاي ايلمر كير، من الجامعة الصينية في هونغ كونغ، ويونشي بيتر يانغ، من جامعة ستانفورد، بولاية كاليفورنيا الأميركية، في معرض تعليقهما على الدراسة، إن البيانات الجينية التي قدمها الباحثون من خلال الدراسة، توفر أسساً بالغة الأهمية لأبحاث أخرى في المجال نفسه. وقال الباحثان إنه في حالة تأكيد دراسات أخرى في المستقبل وظيفة الجينات التي اكتشفها الباحثون خلال هذه الدراسة، فربما كان لذلك آثار واسعة. يشار إلى أن مجموعة الحيوانات المجترة تضم نحو 200 نوع من الحيوانات، وهي مجموعة متنوعة جداً، وتعيش في معظم مناطق الأرض. هناك أنواع من هذه الحيوانات تزن أقل من كيلوغرامين، وأخرى تزن أكثر من 1200 كيلوغرام. كما أن هناك تفاوتاً هائلاً في أسلوب حياة هذه الحيوانات. ولكن الحيوانات المجترة تشترك في ما بينها في صفة بعينها، حيث إنها تمتلك إلى جانب المعدة العادية، ثلاث مِعَد إضافية. وتساعد هذه المعدة متعددة الأجزاء، على استغلال الكربوهيدرات، مثل السليلوز الذي لا تستطيع حيوانات أخرى هضمه، كطعام، وذلك من خلال الهضم الميكروبي.

وهناك من الحيوانات المجترة، إلى جانب الأبقار والغنم والماعز، الأيل والغزلان والزرافات. ويعود اسم «الحيوانات المجترة» إلى استعادة هذه الحيوانات الطعام الذي ابتلعته في وقت سابق، إلى الفم، لتمضغه ثانية في أوقات الراحة، قبل أن تبلعه مرة ثانية وتهضمه بشكل نهائي.

- قرون الأيل تنمو بمقدار سنتيمترين ونصف يومياً، ويصل وزنها لـ 30 كيلوغراماً خلال شهور قليلة.

- الحيوانات المجترّة تعيد هضم طعامها مرتين، ولها إلى جانب المعدة العادية، ثلاث مِعَد إضافية.