«أبوظبي للصيد والفروسية».. حضور سعودي واسع في المعرض

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تشارك المملكة العربية السعودية، ممثلة في القطاعين الحكومي والخاص، في الدورة الـ17 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي ستقام فعالياته في الفترة من 27 إلى 31 أغسطس المقبلن في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

تأتي المشاركة في المعرض، الذي ينظمه نادي صقاري الإمارات، تماشياً مع جهود المملكة في نشر الوعي حول أساليب الصيد المستدام، وأخلاقيات رياضة الصيد بالصقور، والحفاظ على البيئة الطبيعية وحمايتها، ونقل ذلك إلى الأجيال المقبلة.

وقال الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، ماجد المنصوري: «يرتبط نادي صقاري الإمارات باتفاقيات تعاون مع نادي الصقور السعودي، تهدف إلى الارتقاء برياضة الصيد بالصقور، والمحافظة على هذا التراث العربي الأصيل، باعتباره إرثاً تاريخياً بكل خصائصه ومميزاته، خصوصاً في دول الخليج العربي، كما أن تقديم موعد انطلاق المعرض هذا العام ليكون في الفترة من 27 إلى 31 أغسطس المقبل، لاستباق موسم المقناص، بحيث يستطيع الصقارون شراء مستلزمات الصيد والقنص قبل بداية الموسم بفترة كافية».

وأضاف: «يقام المعرض هذه السنة في شهر أغسطس، وقبل بدء العام الدراسي، ما يتيح فرصاً أكبر لحضور الأسر للمعرض طوال أيامه، والاستمتاع بكل فعالياته، إذ ستشهد الدورة المقبلة العديد من الأنشطة والعروض والمسابقات وورش العمل التدريبية على الفنون التقليدية والمنتجات والحرف اليدوية والأنشطة الثقافية والترفيهية للأطفال، ولكل أفراد العائلة».

ومنذ انطلاق المعرض عام 2003، تحرص بعض الهيئات الحكومية في المملكة، مثل الهيئة السعودية للحياة الفطرية، على المشاركة في المعرض بقصد إطلاع هواة الصيد على الخطط المستقبلية للمحميات الطبيعية، والتعريف بأنظمة الصيد الخاصة بالكائنات الفطرية في السعودية، بالإضافة إلى إصدار التراخيص للسعوديين، الذين يقتنون الصقور من المعرض.

كما يحضر العديد من الشركات السعودية بمشاركات متميزة، تليق بالإمارات ومكانتها وعلاقة المملكة الوشيجة بها، وذلك بهدف تسويق منتجاتها والتعريف بها خليجياً، حيث يتاح للعارضين ترويج منتجاتهم المصنعة في السعودية، بالإضافة إلى تحقيق الحضور الدولي، واكتساب الخبرات.

من جهته، قال الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى الإمارات، الدكتور راشد الغياض: «يتجلى بوضوح في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تلاحم وترابط العلاقات الثقافية والتراثية والحضارية بين السعودية والإمارات، إذ يظهر مدى تعلق أبناء الدولتين برياضتي الصيد والفروسية، وما يرتبط بهما من ثقافة وتراث وتقاليد، كما يبرز مكانتهما في تراث الشعبين، باعتبارهما رياضتين أصيلتين متجذرتين في تاريخ المنطقة، لذلك يحرص العديد من الشركات على المشاركة في المعرض مشاركة فعّالة، تعكس عمق الترابط والعلاقات الخاصة والمتميزة بين المملكة والإمارات الشقيقتين».

وأضاف «نحن في المملكة سعداء بالنجاح الذي وصل إليه المعرض، لأننا نعتبر أن نجاح الإمارات هو نجاح لنا تماماً، ونتمنى للمعرض أن يواصل تألقه وتميزه وريادته، ونهنئ القائمين عليه لجهودهم الكبيرة المشهودة الكفيلة باستمرار المعرض الأكبر من نوعه، وليس ذلك غريباً على الإمارات التي عودتنا دائماً على الابتكار والريادة والتميز، في كل شؤونها وأعمالها».

تصور نهائي

وضعت اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وفي إطار التحضيرات لهذا الحدث العالمي، التصور النهائي لشكل ومضمون نسخة 2019 من المعرض، الذي يعتبر الأشهر والأكثر شعبية في مجال الصيد والفروسية بالمنطقة، والذي ينظمه نادي صقاري الإمارات.

27

أغسطس المقبل، ينطلق المعرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.