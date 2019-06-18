مواد بلاستيكية من عصارة أوراق الصبّار

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

طور مهندسون طريقة جديدة لخفض كمية المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تملأ مكبات النفايات وتلوث المحيطات، وذلك باستبدالها بمواد مصنوعة من الصبّار الشوكي.

ويتألف معظم البديل الجديد من عصارة أوراق الصبار، ويمتاز بسرعة التحلل البيولوجي، وعدم حاجته للنفط الخام، على غرار المواد البلاستيكية التقليدية، ويُحتمَل أن يكون وسيلةً أقل ضرراً لتعبئة وتغليف المواد الغذائية والسلع الأخرى.

تبدأ المواد البلاستيكية البديلة الجديدة بالتحلل بعد مكوثها شهراً في التربة، وتبدأ عملية تحللها في الماء خلال أيام فقط. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية، عن المهندسة ساندرا باسكو أورتيز، التي طورت المادة الجديدة من جامعة وادي أتيماجاك المكسيكية قولها «المنتج الجديد ليس ساماً ويمكن للبشر أو الحيوانات تناول جميع المواد المستخدمة في تصنيعه دون أن يسبب أي ضرر». وإضافة إلى ذلك لا تهدد المادة الجديدة المحيطات إن وصلت إليها، فهي إما أن تصبح طعاماً للكائنات البحرية، وإما أن تذوب قبل ذلك.

وتقتصر عملية التصنيع في الوقت الحالي على مختبر الباحثة، وتقضي 10 أيام في إنتاج دفعة واحدة من عصارة الصبار ومزيج من المكونات المتجددة الأخرى. وترى أورتيز أن توسيع نطاق العملية ونقلها إلى منشأة صناعية، سيسهم في تسريعها لتنافس البلاستيك التقليدي.