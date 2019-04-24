فلكيون يعثرون على أول شمس مزدوجة لها 3 كواكب

المصدر: سان دييغو - د.ب.أ

عثر علماء فلك ولأول مرة على نظام شمسي له ثلاثة كواكب. وقال الباحثون إن النظام الشمسي الذي أعطوه الرقم التعريفي كِبلر 47 يقع على بعد نحو 3340 سنة ضوئية في كوكبة الدجاجة.

وأوضح الباحثون أن نجماً بحجم يشبه شمسنا ونجماً تبلغ كتلته نحو ثلث كتلة الشمس يدوران حول بعضهما بعضاً كل 7.5 أيام تقريباً في هذا النظام. وعلى مسافة بعيدة من هذه الشمس المزدوجة تدور ثلاثة كواكب إجمالاً.

وقال الباحثون إنه عُثر من قبل على كواكب تدور حول نجوم مزدوجة لكن هذه هي المرة الأولى التي يزيد فيها عدد الكواكب على كوكبين.

وكان الباحثون يعرفون بالفعل اثنين من الكواكب التي تدور حول كِبلر 47، حيث كانوا قد عثروا عليهما باستخدام تلسكوب كِبلر الفضائي التابع لوكالة ناس الأميركية لأبحاث الفضاء، وذلك عندما تدور من منظور الأرض مباشرة حول نجمها المزدوج. ومن الممكن أثناء عبور هذا النوع استخدام أدوات فضائية مثل مقراب كبلر لرصد تظليل النجم بشكل خفيف من قبل كوكب يدور حوله. وحسب الباحثين فإن الكوكبين الآخرين المعروفين بالفعل للعلماء، كوكب كبلر 47b الذي يبلغ 3.1 أمثال الأرض و كوكب كبلر 47c الذي يبلغ 4.7 أمثال الأرض يدوران حول نجمهما المزدوج كل 49 يوماً، بالنسبة للكوكب الأول، و303 أيام بالنسبة للكوكب الثاني. وتبلغ درجة حرارة الكوكب الأقرب لنجميه نحو 170 درجة مئوية، والآخر أقل من صفر تقريباً.

وحسب الباحثين فإن الكوكب الثالث لهذه الشمس المزدوجة هو الأكبر، حيث يبلغ حجمه نحو سبعة أمثال حجم الأرض. وبذلك فإن كبلر 47d يقع بين نبتون وزحل، إذا ما تمت مقارنتهما بكواكب من مجموعتنا الشمسية. يدور الكوكب الثالث بين الكوكبين المعروفين من قبل حول الشمس المزدوجة، ويدور حولها كل 187 يوماً. وتبلغ درجة الحرارة في هذا الكوكب نحو 10 درجات مئوية، وتقل كثافته عن كثافة كوكب زحل، الذي يعتبر أقل كواكب المجموعة الشمسية كثافة.