مواقع أثرية مصرية باللغة الصينية للمرة الأولى

المصدر: رويترز - القاهرة

بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني، تقيم شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، احتفالية كبرى، احتفاء بإدخال اللغة الصينية كإحدى اللغات الأساسية التي يقدم بها عروض الصوت والضوء، وذلك بمنطقتي الهرم والكرنك، خلال فبراير المقبل. وبذلك يصبح عرض الصوت والضوء مقدماً بشكل حيّ بتسع لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية والروسية واليابانية والصينية.

ومن المقرر أن يبدأ العرض باللغة الصينية، السبت المقبل، بمنطقة الأهرامات، بينما يبدأ بمنطقة الكرنك خلال الأسبوع الأخير من الشهر نفسه، وذلك بدعوة العديد من الوزراء والشخصيات المهمة في المجال السياحي والثقافي.

وقال رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، سامح سعد، إنه تم تسجيل العرض بأحدث الأساليب التقنية، وبالاستعانة بأشهر الممثلين الصينيين. وتعتزم الشركة فور انتهاء الموسم الشتوي الإعداد لإدخال اللغة الصينية في بقية مناطق الصوت والضوء.