سيرة محمد بن راشد في جامعات أميركية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

نجح الرائد الدكتور سعيد خليفة بن حرمش المنصوري، في تغذية جامعات أميركية بأول كتاب إلكتروني مطبوع، يسرد قصص إبداعات وإنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحمل عنوان «من الصحراء إلى المدينة».

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إنه يدرس ترجمة الكتاب لأكثر من لغة، لتصل رسالته إلى العالم أجمع، كما يعكف على تأليف كتاب جديد بعنوان «قيادات عربية»، يركز فيه على جوانب مختلفة من حياة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.

وقال الرائد الدكتور سعيد بن حرمش المنصوري، الذي يعمل ضابطاً في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: «جاءت فكرة رسالة الدكتوراه عندما طُلب منا الاستفادة من مكتبة الجامعة ، والبحث عن شخصية ملهمة قيادية وتقديم مقال عنها»، وتابع «لم أجد ما أبحث عنه بين الكتب، حيث إن ملهمي وقدوتي وقدوة كل مواطن إماراتي هو القائد محمد بن راشد، من هنا جاءت فكرة رسالة الدكتوراه في أن أقدم كتاباً يتحدث عن قيادة سموّه، وكيف غيّرت قيادته مسيرة دولة الإمارات». وأكد أن نتائج رسالته أظهرت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو زعيم مبتكِر، متحرك، ومؤثر، وأصيل، واجه العديد من التحديات لتحقيق أهدافه لجعل دولة الإمارات الرقم واحد في الشرق الأوسط والعالم.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد أحمد المري، أن الإدارة تنفذ خططها التدريبية المتلاحقة لتطوير واستثمار العنصر البشري، وإعداد الكفاءات العاملة لديها، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تتمثل باستثمار العنصر البشري الذي يعتبر أولوية مطلقة.