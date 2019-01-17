درجات الحرارة في أستراليا تقترب من 50

المصدر: سيدني - د.ب.أ

وصلت درجات الحرارة المرتفعة في أجزاء من أستراليا، أمس، إلى نحو 50 درجة مئوية، فيما سجلت موجة حر مستمرة في مختلف أنحاء البلاد أرقاماً قياسية جديدة.

وتجاوز متوسط درجات الحرارة في غرب ولاية «نيو ساوث ويلز» 42 درجة، إذ إن الرياح الجافة الساخنة التي تتحرك ببطء من وسط الصحراء في القارة تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في مختلف أنحاء شرق أستراليا.

وقال المسؤول بمكتب الأرصاد الجوية، جان جولدنج، لشبكة «إيه.بي.سي» التلفزيونية، إن «الحدث الأخير كان مشابهاً في الشدة لما كانت عليه درجات الحرارة عام 1939». وكانت أعلى درجة للحرارة قد سُجلت على الإطلاق في أستراليا هي 50.7 درجة في عام 1960 في منطقة «أودناداتا»، على حافة صحراء «سيمبسون»، على بعد 873 كيلومتراً شمال مدينة أديليد.

ولم تتجاوز موجة الحر الحالية التي استمرت طوال الأسبوع تلك الدرجة، لكن بعض الأماكن تقترب منها.