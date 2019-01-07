«حكم وأفكار» لاروشفوكو.. على طاولة «نادي كلمة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظّم «نادي كلمة للقراءة» في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جلسة نقاشية، أخيراً، عن كتاب «حكم وأفكار» لفرانسوا دو لاروشفوكو، شارك فيها عدد من الكتّاب والمثقفين ومجموعة من موظفي الدائرة.

وشارك في الجلسة الباحثة والكاتبة شيخة الجابري، والشاعر سالم بوجمهور، والكاتبة والقاصة باسمة يونس، والروائي علي أبوالريش، والشاعرة ميرة القاسم، الذين تحدثوا عن كتابه وماهيته، كل من زاويته الإبداعية الخاصة. كما تطرقوا خلال الجلسة إلى شخصية المؤلف والظروف التي أحاطت به عند كتابته لهذه الحكم والأفكار.

انطلقت الجلسة بكلمة مدير إدارة النشر في الدائرة، سعيد حمدان الطنيجي، تناول فيها أبرز أنشطة نادي كلمة للقراءة، واستعداداته وفعالياته لعام 2019.

وأشار إلى أنّ كتاب «حكم وأفكار» نال شهرة واسعة، إذ تعرف معاصروه الى أنفسهم في هذه الرؤية المتحررة من الأوهام، يقدمها لهم في حكم مقتضبة ولامعة رجل قرر أن يفيد من إخفاقاته ومن عزلته ليقدم رؤية عن الإنسان، رؤية تبدو للوهلة الأولى متشائمة ومغرقة في السوداوية، وهي في الحقيقة مطبوعة بقدر كبير من الصراحة والحفر عميقاً في أهواء البشر للحديث عن الدوافع الحقيقية لأفعالهم. رافق الجلسة رسم حي بريشة الفنانة عائشة الزعابي للوحة تصوّرية عن لاروشفوكو التي كان قد رسمها أحد معاصريه.

يذكر أنّ الكتاب من إصدارات مشروع «كلمة» للترجمة، وترجمه إلى «العربية» عن «الفرنسية» محمد علي اليوسفي.