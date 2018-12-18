«مطارات أبوظبي» تحتفي باليوم الوطني البحريني

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت مطارات أبوظبي عن مشاركتها في احتفالات الدولة بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات، بما ينسجم مع رؤية الشركة في تقديم تجربة ممتعة ومريحة للمسافرين، والمشاركة الفاعلة في مختلف المناسبات الوطنية المهمة على مستوى الدولة والمنطقة.

وشهدت الفعالية مشاركة موظفي مطار أبوظبي الدولي، عبر مختلف مرافق المطار، حيث قاموا بتوزيع الأعلام والحلوى على المسافرين القادمين من مملكة البحرين في اليوم الوطني، عبر بوابات الوصول والمغادرة.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، برايان تومبسون: «إن مشاركتنا في الاحتفال تأتي تأكيداً على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، والمشاعر العميقة التي تجمع شعبي البلدين».

وأضاف: «حرصنا من خلال الاحتفال باليوم الوطني البحريني على جعل المسافرين من أشقائنا من مملكة البحرين يشعرون وكأنهم في وطنهم من اللحظة الأولى لوصولهم إلى أبوظبي، ونتطلع إلى مشاركتهم المزيد من المناسبات الوطنية، والتعبير عن أخوتنا والأواصر المتينة التي تجمعنا بهم في جميع الأوقات».