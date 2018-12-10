مركز شرطة ذكي يعمل بالطاقة الشمسية في المرابع العربية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشّنت شرطة دبي مركز الشرطة الذكي (walk in) في منطقة المرابع العربية، التابعة لشركة إعمار العقارية، الذي يعمل دون أي تدخل بشري، وتستفيد من خدماته على مدار 24 ساعة كل فئات المجتمع، خصوصاً فئة أصحاب الهمم.

ويأتي تدشين المركز، الذي يعمل بالطاقة الشمسية، بعد توقيع القيادة العامة لشرطة دبي وشركة إعمار العقارية مذكرة تفاهم لإنشاء مراكز شرطة ذكية عدة في المشروعات التي تنفذها الشركة، بهدف توفير كل الخدمات الشرطية بطريقة ذكية لقاطني المشروعات ودون أي تدخل بشري.

وأكد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، خلال تدشينه المركز الذكي، أن أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أثناء افتتاح سموه مركز الشرطة الذكي، جاءت بتعميم هذه التجربة على مناطق دبي السكنية والتجارية مستقبلاً، وتوفير أرقى الخدمات الشرطية الذكية، من أجل تسهيل وسرعة وصول وتواصل الجمهور مع الشرطة، وتخفيف العناء والوقت عليهم وإسعادهم.

وأضاف أن «شرطة دبي تحرص على تنفيذ أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتقديم أرقى الخدمات الشرطية الذكية المبتكرة لأفراد الجمهور، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في إسعاد المجتمع، وتمكين المتعاملين من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، وصولاً إلى تخفيض عدد مراكز إسعاد المتعاملين بنسبة 80%، بالإضافة إلى توفير أفضل الخدمات لفئة أصحاب الهمم».

من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة إعمار، أحمد ثاني راشد المطروشي، أن «إنشاء مراكز شرطة ذكية سيسهم في توفير خدمات متميزة تواكب تطلعات قيادة حكومة دبي في التسهيل على الناس، والوصول إليهم في مختلف أماكن وجودهم»، مثمناً الشراكة مع شرطة دبي لإنشاء مراكز ذكية، وأولها لسكان منطقة المرابع العربية، من أجل إسعادهم وتيسير الوصول إليهم. من ناحيتها، أكدت مديرة «walk in» المهندسة خلود المرزوقي، أن هذا النوع من المراكز الشرطية الذكية يعد النسخة الثالثة من المراكز التي تعكف شرطة دبي على إنشائها على مستوى الإمارة، لتقديم خدمات ذكية للمتعاملين، بعد النسخة الأولى المتمثلة في مركز الشرطة الذكي «SPS»، والثانية المتمثلة في مركز الـ«Drive thru»، والهادفة جميعها إلى تقديم خدمات تسهم في تعزيز وتقوية الشعور بالأمن والأمان لمختلف أفراد المجتمع، ورفع جودة الحياة، والمساهمة في جعل مدينة دبي الأذكى والأسعد عالمياً، لافتةً إلى أن المركز يوفر للمتعاملين باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية يصل عددها إلى 25 خدمة بست لغات.

من جانبها، قالت نائبة مدير المشروع المهندسة سلامة الفلاسي، إن مركز «walk in» في منطقة المرابع العربية، صُمم ليكون صديقاً للبيئة بشكل متكامل، مشيرة إلى أن المركز مزود بالخلايا الشمسية، ويستمد طاقته منها.

عبدالله خليفة المري:

• «شرطة دبي تحرص على تحقيق تطلعات القيادة في إسعاد المجتمع، وتمكين المتعاملين من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر».

أحمد ثاني راشد المطروشي:

• «إنشاء مراكز شرطة ذكية سيسهم في توفير خدمات متميزة، والتسهيل على الجمهور في مختلف أماكن وجوده».

• 25 خدمة بست لغات يقدمها المركز الذكي الجديد.