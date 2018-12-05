الأردن تدخل عالم تنفيذ الأقمار الاصطناعيّة

المصدر: عمّان - د.ب.أ

أعلنت مؤسسة ولي العهد الاردني، أول من أمس، عن إطلاق أول قمر اصطناعي أردني مصغّر للفضاء ضمن مبادرة مسار.

ويحمل القمر الاصطناعي الأردني المصغّر، الذي يدور حول الكرة الأرضيّة على ارتفاع 600 كم فوق سطح الأرض، اسم «جي واي 1» تخليداً لذكرى الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

ويأتي إطلاق القمر الاصطناعي الأردني لتحقيق أهداف تعليمية بحثية بالدرجة الأولى، كما سيقوم بمهمّه الترويج السياحي للمملكة، من خلال بث صور عن الأماكن السياحية والتراثية، والاتصال اللاسلكي مع المحطات الأرضية حول العالم.

ووفقاً لوكالة «بترا»، سيقوم القمر الأصطناعي ببث رسالة سلام صوتية مسجلة بصوت الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، موجهة للعالم، بحيث ستكون متاحة للاستقبال من قبل جميع المستقبلات الأرضية في العالم. من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة ولي العهد، الدكتورة تمام منكو: «نعلن بكل فخر إطلاق أول قمر اصطناعي أردني مصغّر تم تصميمه وبناؤه بأيادٍ أردنيّة». وأضافت: «بهذه الخطوة دخل الأردن عالم تصميم وتنفيذ الأقمار الاصطناعيّة». وجرى إطلاق القمر الاصطناعي من ولاية كاليفورنيا الأميركية.