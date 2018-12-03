53 ألف زائر يحضرون احتفالات اليوم الوطني في «الهيلي»

المصدر: العين - وام

حضر نحو 53 ألف زائر احتفالات اليوم الوطني الـ47 بمدينة ألعاب الهيلي، التي نظمتها بلدية مدينة العين.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاتصالات ببلدية مدينة العين، سلطان الشامسي، إن «الحضور الجماهيري اللافت جعل من ساحات مدينة ألعاب الهيلي كرنفالاً عالمياً، إذ استمتع الزوار بالأوبريت الوطني (ملحمة زايد)، وبالأمسيات الغنائية التي شارك فيها نخبة من أبرز نجوم الإمارات والوطن العربي».

وقدّم سوق الاتحاد 70 جناحاً للمبدعات الإماراتيات بإشراف مجلس سيدات أبوظبي.

وعملت بلدية مدينة العين بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة مدينة ألعاب الهيلي، على تزويد منطقة الاحتفالات بكل المرافق ووسائل الأمن والسلامة.