مزاد على "فيس بوك" لبيع قاصر..500 بقرة و3 سيارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اثار مزاد علني على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لـ "بيع" طفلة ردود فعل عالمية غاضبة واسعة النطاق.

وشارك الآلاف من ارجاء العالم عبارات الرفض والشجب بهذه الحادثة مطالبين الجهات المعنية في الامر وضع حد قانوني لمثل هذه التصرفات.

وكانت أسرة طفلة ( 13 عاما) في جنوب السودان، قد عرضت ابنتها في مزاد من أجل الزواج مقابل أعلى سعر وبحسب منظمة "إنترناشيول بلان"، وهي منظمة إنسانية تركز على حقوق الطفل فقد جرى تزويج الفتاة في ولاية البحيرات الشرقية في البلاد، بعد أن دفع فيها أحدهم 500 بقرة وثلاث سيارات.

وبحسب المنظمة حاولت شركة "فيس بوك" الدفاع عن موقفها، إذ قال متحدث باسم الشركة إنها علمت بالمزاد وأزالت الإعلان على الفور، ولكن جاء ذلك بعد زواج الفتاة القاصر.

وقال مدير فرع المنظمة بجنوب السودان، جورج أوتيم، إن: "هذا الاستخدام البربري للتكنولوجيا يعيد إلى الأذهان فكرة أسواق الرقيق، وإن بيع فتاة للزواج على أكبر موقع للتواصل الاجتماعي لا يمكن أن يخطر ببال أحد"، وفقا لما نقل موقع "ماشابل".

وردت شركة "فيس بوك" في بيان: "أي شكل من أشكال الاتجار بالبشر سواء كانت المشاركات أو الصفحات أو الإعلانات أو المجموعات التي تنسق هذا النشاط غير مسموح بها على منصتنا، بمجرد علمنا بهذه المشاركة، عمدنا بسرعة إلى إزالة المحتوى والملف الشخصي لوالد الطفلة".

وبموجب قانون جنوب السودان، تنبغي موافقة النساء والفتيات على الزواج، كما لا يجوز أن يتعرض الطفل الذي يقل عمره عن 18 عاماً للاستغلال أو الإساءة.

الى ذلك أوضحت منظمة "بنات غير عرائس" لمكافحة زواج الأطفال أن "العديد من مجتمعات جنوب السودان تنظر إلى زواج الأطفال كطريقة لحماية الفتيات من ممارسة الرذيلة قبل الزواج والحمل غير المرغوب فيه".