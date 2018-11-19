فوائد جديدة لزيت السمك وفيتامين «د»

المصدر: بوسطن - رويترز

خلصت دراسة أميركية كبيرة لمعرفة الفوائد الصحية لمكملات فيتامين «د» وزيت السمك، إلى أن تناول الزيت الغني بأوميغا 3 يمكن أن يقلل بشدة خطر الأزمات القلبية، كما بدا أن فوائد فيتامين «د» تتركز في تقليل مخاطر الوفاة بمرض السرطان، لكن فيتامين «د» وزيت السمك لم يقللا احتمالات الإصابة بنوبة قلبية، أو الإصابة بالسرطان في حد ذاتها.

وأظهرت الدراسة أن معدل الإصابة بأزمة قلبية لدى من تناولوا زيت السمك كان أقل بـ28% مقارنة بمن تناولوا عقاقير وهمية، وقلت المخاطر بـ77% وسط الأميركيين من أصل إفريقي، لكن كبيرة باحثي الدراسة قالت إن تلك النسبة الكبيرة بحاجة إلى تأكيد.

وأضافت رئيسة قسم الطب الوقائي في مستشفى «بريجام آند ويمن» في بوسطن الدكتورة جوان مانسون، أن معدل الوفاة بسبب السرطان بين من تناولوا فيتامين «د» كان أقل بنسبة 25%.

وشملت الدراسة 25 ألفاً و871 مشاركاً لا تقل أعمارهم عن 50 عاماً، ولم يصب أي منهم بأزمة قلبية أو جلطة أو سرطان من قبل، وتابع أكثر من نصفهم الدراسة لأكثر من خمس سنوات.