«بلوواترز» مقرّ «عين دبي» تفتح أبوابها للجمهور

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

منذ بداية تشكّلها في أفق المدينة، أسرت «عين دبي»، أكبر عجلة ترفيهية في العالم، المخيلة، ولفت هذا المعلم الجديد انتباه الجميع نحو «بلوواترز»، الوجهة الأحدث من «مِراس»، التي فتحت أبوابها للزائرين أخيراً.

تجمع «بلوواترز» بأجوائها العصرية بين هدوء الضواحي، وحيوية المدن، وتتميز بمساحات مخصصة للسكن والتسوق وتجارب الضيافة والترفيه اللافتة، لتشكل موقع جذب جديداً، وإضافة مذهلة إلى أفق دبي الرائع.

وتتصل جزيرة «بلوواترز» بدبي عبر شبكة متطورة من الطرق التي تشمل طريقاً مباشراً إلى شارع الشيخ زايد، وممراً للمشاة يصلها بمنطقة «ذا بيتش» مقابل «جميرا بيتش ريزيدنس»، بالإضافة إلى وسائل النقل المائي التي توفرها هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وفي السياق، قال رئيس مجموعة «مِراس»، عبدالله الحبّاي: «تتطور مدينة دبي بصورة منسجمة مع رؤية قيادتنا الرشيدة. ومع تطلعات دبي الطموحة نحو المستقبل، نسعى باستمرار للوصول إلى آفاق جديدة. وتضع (مِراس) تلك الرؤية بعين الاعتبا،ر إلى جانب اهتمام الدولة بسعادة الناس ورفاهيتهم، ونستعد الآن للكشف عن العديد من الإنجازات الهندسية المتميزة في (بلوواترز)». وتتوزع في «بلوواترز» العديد من الساحات، وطرق المشاة الساحرة، والممرات التي تزخر بالمناظر الطبيعية. كما تفصل ساحتا «سنترال أفنيو» و«صن ست أفنيو» بين مناطق الوجهة الثلاث، في حين تتيح ممرات «نورث ووك» و«ساوث ووك» مجالاً أمام المشاة للتوقف قريباً من الضفاف المائية، وتأمل مياه البحر الزرقاء وأفق المدينة من ورائها.

حيوية المدن

تتميز «ذا وارف» المنطقة العصرية المخصصة للمتاجر وخيارات أسلوب الحياة في «بلوواترز» مقابل «عين دبي»، باحتوائها على 132 متجراً ومطعماً ذات تصميم معماري منخفض الارتفاع، والمنتشرة على طول الشارع. وتخترق ممرات المشاة المنطقة التي تظللها أغصان الأشجار والنخيل، وتزينها التجهيزات الضوئية المبتكرة. وتتنوع الأماكن المخصصة للطعام والشراب في «ذا وارف» بين المطاعم الفاخرة الشهيرة على الواجهة المائية، والمطاعم العصرية، ومجموعة من المقاهي غير التقليدية، التي تقدم تشكيلة واسعة من إبداعات المطابخ العالمية. وتتميز ساحة «سنترال أفنيو» بموقعها على أطراف «ذا وارف»، في حين يقع ممر «نورث ووك» وساحة «وارف أفنيو» على الواجهة المائية، وتحيط بمركز «عين دبي بلازا» تحت العجلة الترفيهية. ويصل جسر المشاة «ذا وارف لينك» الممتد بطول 265 متراً بين الجزيرة وبين وجهة «ذا بيتش» على ساحل دبي الرئيس. كما تعمل محطة «بلوواترز وارف ستيشن» بمثابة رصيف للنقل المائي. وتشتمل «ذا وارف» أيضاً على أكثر من 2000 موقف للسيارات، تتوزع بين مستويي الطابق الأرضي والقبو.

مقرّ لـ «عين دبي»

توفر «بلوواترز» فرصة للزائرين الراغبين بمشاهدة عجلة «عين دبي» عن قرب، وتأمّل هذه التحفة الهندسية المدهشة التي تعدّ محوراً للوجهة الجديدة، حيث يتاح الوصول إلى المشاهد المذهلة عند قاعدة العجلة البالغ ارتفاعها 250 متراً، لتتجاوز بذلك ارتفاع عجلة «هاي رولر» في لاس فيغاس، البالغ ارتفاعها 167 متراً، وعجلة «نيويورك ويل» المزمع إنشاؤها في «ستاتن أيلاند» بارتفاع 190 متراً. وستحمل «عين دبي» في كل دورة لها نحو 1400 راكب في 48 كبسولة ذات زجاج مزدوج، توفر لهم إطلالات شاملة لا مثيل لها بمجال رؤية 360 درجة على مدينة دبي. يبلغ ارتفاع أعمدة دعم «عين دبي» 126 متراً، وهي واسعة وطويلة بما يكفي لتتسع داخلها 15 من حافلات لندن.

وجهة سياحية عالمية

أنشئت «بلوواتزر» وفقاً لمعايير «مِراس» العالمية المتميزة، من حيث الحجم وروعة التصميم وفرادة اللمسات الجمالية، لتضفي على دبي مزيداً من المزايا التنافسية بين المدن العالمية الشهيرة. وإضافة لـعجلة «عين دبي»، توفر «بلوواترز» مجمّعاً سكنياً شاملاً يتميز بخياراته المتنوعة من المتاجر والمطاعم وتجارب الضيافة. وتقع «بلوواترز» مقابل «جميرا بيتش ريزيدنسز»، وعلى بعد 20 دقيقة بالسيارة من «سيتي ووك».

تتضمن مناطق تجارية وسكنية فاخرة بإطلالات بانورامية تتصل في ما بينها بممرات مشاة مفتوحة.

زوّار «بلوواترز» ستُتاح لهم فرصة مشاهدة «عين دبي»، العجلة الترفيهية الأكبر في العالم، عن قرب.