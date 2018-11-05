العلاج الإلكتروني يخفف الأرق

المصدر: لندن - رويترز

تشير تجربة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون الأرق ويحصلون على علاج سلوكي معرفي عن طريق الإنترنت ربما تتراجع حدة الأعراض لديهم أكثر ممن يحصلون فقط على نصائح لتحسين نومهم.

واختار الباحثون عشوائياً 1700 من مرضى الأرق إما لتلقي العلاج السلوكي المعرفي عبر الإنترنت، أو ما يعرف بتعليم عادات وسلوكيات النوم الصحية التي تستهدف تحسين موعد النوم المعتاد، والتشجيع على تجنب مواد مثل الكافيين والكحوليات التي يمكن أن تؤثر على النوم.

واستخدمت مجموعة العلاج السلوكي المعرفي برنامجاً يطلق عليه اسم «سليبيو» وتطبيق «آي.أو.إس» المرتبط به، والذي يقدم جلسات علاج مدة كل منها 20 دقيقة يمكن الأشخاص الحصول عليها لما يصل إلى 12 أسبوعاً.

وذكر الفريق البحثي لدورية «جاما للطب النفسي» أن المرضى أبلغوا عن تحسن في أعراض الأرق بعد أربعة وثمانية و24 أسبوعاً من تلقي العلاج السلوكي المعرفي من خلال الإنترنت أكبر مما شعروا به مع تعلم عادات النوم الصحية.

ويمكن للعلاج السلوكي المعرفي أن يدرب المرضى على أساليب للتغلب على العوامل العقلية (أو المعرفية) المرتبطة بالأرق، مثل تداعي الأفكار والقلق وغيرهما من المشاعر السلبية التي كثيراً ما تصاحب عدم القدرة على النوم.