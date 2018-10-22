دولورس «سفيرة المدينة المستدامة في دبي».. أول عربي على قمة ماناسلو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت المدينة المستدامة في دبي - أول مجتمع مستدام قيد التشغيل بالكامل في منطقة الشرق الأوسط - عن نجاح سفيرة علامتها التجارية، دولورس الشلة، في تحقيق إنجاز آخر، كونها أول شخص عربي يتسلق قمة جبل ماناسلو، ثامن أعلى جبل في العالم، بارتفاع 8156 متراً فوق مستوى سطح البحر، ويقع ضمن سلسلة جبال الهمالايا.

وكانت «المدينة المستدامة» قد اختارت دولورس أول وأصغر فتاة أردنية تعتزم تسلق قمة إيفرست، لتكون سفيرة لعلامتها، بهدف زيادة الوعي إزاء مسألة العيش المستدام. وبدعم من المدينة أقدمت الشلة على المغامرة الصعبة لتسلق جبل ماناسلو، الذي يعدّ رابع أكثر الجبال خطورة لمتسلقي الجبال، نظراً إلى مخاطر حدوث الانهيارات الثلجية، وبلغت الشلة قمة الجبل خلال 40 يوماً متجاوزة البرد القارس وظروف الطقس الصعبة، علما بأن درجة الحرارة تصل عند قمة الجبل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر. وكانت دولورس الشلة قد تسلقت قبل ذلك قمة ميرا في نيبال، التي يبلغ ارتفاعها 6476 متراً، وكذلك جبل كليمنغارو القمة الأعلى في إفريقيا بارتفاع 5895 متراً فوق مستوى سطح البحر، وجبل إلبروس الأعلى في أوروبا بارتفاع 5642 متراً. وعبّرت دولورس عن سعادتها بتسلق قمة جبل ماناسلو في مهمة أرادت من خلالها زيادة الوعي إزاء مسألة تغيّر المناخ وتأثيرها في البيئة.

وقالت إن «المغامرة شكلت تحدياً حقيقياً بالنسبة لها، وتندرج ضمن إطار جهودها المستمرة للاستعداد نفسياً وجسدياً لتحقيق هدفها في أن تكون أصغر وأول أردنية تتسلق قمة إيفرست»، مضيفة أن «دورها كسفيرة للمدينة المستدامة منحها مزيداً من الإلهام، لتأكيد رسالة العيش المستدام وأثره الإيجابي في الطبيعة».

8156

متراً، ارتفاع جبل

ماناسلو، الذي يعدّ

ثامن أعلى جبل في

العالم.