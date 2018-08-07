«تحدي النوم».. سباق في دبي لأصحاب الغفوات السريعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف دبي في 16 سبتمبر المقبل، تحدياً جديدياً وغريباً من نوعه، يحمل عنوان «تحدي النوم»، يتيح المجال لأصحاب المقدرة على النوم السريع ولساعات طويلة، وفي ظروف غير مواتية، إثبات مقدرتهم التي غالباً ما يحسدهم عليها الكثيرون.

يقام هذا التحدي خلال فعاليات «إندكس دبي» برعاية شركة «دي روتشي»، وسيتم استقطاب أصحاب أفضل حالات نوم، لمعرفة من يمكنه التمتع بأطول نوم وأكثره هدوءاً في أرض المعرض مباشرةً، وسط العارضين والزوّار.

وبحسب نتائج بحثية نشرها باحثون في جامعة ميتشغان بالولايات المتحدة، استناداً إلى مقارنة أنماط النوم على الصعيد العالمي، فإن 90% من سكان دولة الإمارات لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم.

وسيتم وضع قائمة نهائية بأربعة متسابقين لخوض منافسة للنوم لمدة ثلاث ساعات، وسيظفر الفائز بسرير جديد كلياً، يتماشى بشكلٍ ممتاز مع متطلبات نوم الفرد، التي يتم تقييمها من خلال النظام الرقمي لاختيار المراتب الذي صممته دي روتشي.