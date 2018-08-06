"تحدي النوم".. سباق في دبي لاصحاب الغفوات السريعة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تستضيف دبي في 16 سبتمبر المقبل تحد جديد وغريب من نوعه يحمل عنوان" تحدي النوم"، يتيح المجال لاصحاب القدرة على النوم السريع ولساعات طويلة وفي ظروف غير مواتية لإثبات قدرتهم التي غالبا مايحسدهم عليها الكثيرين.

يقام هذا التحدي خلال فعاليات "إندكس دبي" برعاية شركة "دي روتشي"، وسيتم إستقطاب أصحاب أفضل حالات نوم لمعرفة من يمكنه التمتع بأطول نوم وأكثره هدوءا في أرض المعرض مباشرةً، وسط العارضين والزوّار.

وبحسب نتائج بحثية نشرها باحثون في جامعة ميتشغان بالولايات المتحدة استنادًا إلى مقارنة أنماط النوم على الصعيد العالمي فإن 90% من سكان دولة الإمارات لايحصلون على قسط كافٍ من النوم .

وعلى الراغبين في خوض غمار هذا التحدي نشر قصة نوم غريبة و لا تُنسى حدثت معهم في 150 كلمة على صفحة الفيس بوك.

وسيتم وضع قائمة نهائية بأربعة متسابقين لخوض منافسة للنوم لمدة ثلاث ساعات وسيظفر الفائز بسرير جديد كليًا يتماشى بشكلٍ رائع مع متطلبات نوم الفرد التي يتم تقييمها من خلال نظام اختيار المراتب الرقمي الذي صممته دي روتشي.