بالفيديو.. طفل يقود قطاراً في مصر معرضاً حياة المئات للخطر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لطفل يقود مترو بالجيزة بمباركة والده، الأمر الذي دفع السلطات إلى فتح تحقيق عاجل لانه يهدد حياة المئات.

ونقلت صحيفة" المصري اليوم" عن مصدر مسؤول بشركة المترو، إن رئيس شركة المترو أصدار منشورا وأمر بمنع اصطحاب أي مرافقين أو أطفال للسائق خلال قيادة القطار.

وكشف الفيديو المتداول الذي التقطه أحد ركاب المترو قيام قائد القطاربتدريب ابنه المتواجد معه في قمرة القيادة، رغم مخالفة ذلك لقواعد التشغيل، على قيادة المترو.

وأبدى أحد الركاب غضبه بعد ما لاحظ أن قيادة القطار غير طبيعية وأن المترو يتعرض للاهتزاز خلال الرحلة وتوجه للسائق فور توقف القطار في إحدى المحطات لاستطلاع الأمر ليكتشف أن نجل السائق البالغ من العمر 9 سنوات هو من يقود المترو.

وطالب الناشطون بالتحقيق مع السائق ومحاسبته بتهمة الاستهتار بأرواح الركاب وتعريض حياتهم للخطر وهو ما استجابت له الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو حيث قررت وقفه وإحالته للتحقيق.

شاهد الفيديو: