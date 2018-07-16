فتاة تنام 19 ساعة يومياً وتشعر بالنعس حين تستيقظ

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تسبب مرض نادر عانت منه الاميركية كريستين ديفانا، 27 عامًا، إلى النوم 19 ساعة يوميًا، حيث اصيبت الفتاة بتشقق الجلد والشعور الدائم بالبرد والتعب لدرجة أنها كانت تضطر للنوم بعد ساعة واحدة فقط من الاستيقاظ، و تم تشخيص حالتها بأنها مصابة بمرض "هاشيموتو". وعلى الرغم من زيارتها لعدد كبير من الأطباء، إلا أنها لم تتمكن من علاج مرضها، نظرًا لعدم فاعلية الأدوية والتغييرات التي أجرتها في نظامها الغذائي.

وبحسب مصادر صحافية عدة فإن هذا المرض يصيب من 0.3 إلى 1.5 من كل ألف شخص سنويًا. وقالت ديفانا عن بداية إصابتها بأعراض المرض أنه كان هناك العديد من التغييرات الطفيفة في جميع أنحاء جسدها ولكن العرض الذي أثر عليها بشكل أكبر هو أنها كانت لا تنام.

وبحسب موقع صحيفة " نيويوك تايم " فإن هناك العديد من الأعراض المصاحبة لـ"هاشيموتو"، ولكن أكثرها شيوعًا: التعب، اكتساب الوزن، الشحوب، الوجه المنتفخ، الإحساس بالبرد، الآم العضلات والمفاصل، الإمساك، جفاف الشعر، زيادة دمّ الحيض أو عدم انتظام الدورة الشهريّة عند النساء، الإحباط، حالات الهلع، بطئ نبضات القلب، ومشاكل في الحمل أو في المحافظة على الحمل بالنسبة للنساء، ونسبة اصابة النساء بالمرض مرتفعة أكثر بسبع مرات من الرجال، ويمكن أن يصيب الفتيات اللواتي هنّ في العقد الثاني من عمرهنّ ولكنّه في الأغلب يحدث في منتصف العمر خصوصًا عند الرجال.