«دبي للثقافة» تحصد جائزتين من «جوائز التألق العالمية 2025»

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن حصولها على جائزتين من جوائز «التألق العالمية للموارد البشرية»، ضمن «جوائز التألق العالمية 2025»، التي تُقام سنوياً في المملكة المتحدة، وذلك تقديراً لإبداعاتها وتميزها في مجال الموارد البشرية، حيث أظهرت الهيئة أداءً استثنائياً في تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية باعتبارها جوهر التوظيف والعملية الإنتاجية، إلى جانب تطوير وتنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة إلى تمكين موظفيها وتطوير مهاراتهم، ما يعزّز مكانة الهيئة وجهودها في تفعيل وقيادة الحراك الثقافي في دبي.

ونالت «دبي للثقافة» الجائزة الذهبية ضمن فئة «فريق الموارد البشرية الأكثر إبداعاً»، تقديراً لمبادراتها الرامية إلى تعزيز الابتكار والتعاون بين فريق الموارد البشرية، كما فاز مدير إدارة الموارد البشرية في «دبي للثقافة»،

محمد عبيد المري، بالجائزة الفضية ضمن فئة «المحترف في مجال الموارد البشرية للعام»، تكريماً لقيادته وجهوده في تطوير ممارسات الموارد البشرية في الهيئة.

وأعرب المري عن اعتزاز الهيئة بتحقيقها هذا الإنجاز، معتبراً أنه يمثل تقديراً للجهود التي بذلها فريق «دبي للثقافة» في نشر ثقافة الابتكار، وإدارة وتمكين الموارد البشرية، وقال: «تعكس هذه الجوائز تميز الهيئة وجهودها في الاستثمار بالإنسان، من خلال ما تقدمه من دعم لفرق عملها وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم المختلفة، وتحفيزهم على تحقيق التفوق في مختلف مجالات عملهم، كما تبرز هذه الجوائز حرص الهيئة على تطبيق نظام إداري متكامل يضمن الشفافية، ويساعد على تحقيق نتائج إيجابية على جميع المستويات، إلى جانب تهيئة بيئة عمل شمولية وجاذبة للجميع».

يُذكر أن أهمية جوائز «التألق العالمية» تكمن في قدرتها على المساهمة في تعزيز معايير التميز العالمية، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على السعي لتحقيق الابتكار والتفوق في مجالاتهم المهنية المختلفة، حيث تهدف الجوائز إلى تكريم الهيئات والشخصيات التي تظهر تميزاً في القيادة والابتكار، والنمو والاستدامة في العديد من المجالات، ومن بينها مجال الأعمال والموارد البشرية والاتصالات الداخلية، والتسويق، حيث تسعى الجوائز من خلال ذلك إلى إبراز أهمية الاستدامة والتنوّع والشمول ورفاهية الموظفين في بيئات العمل.