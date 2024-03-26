«أسرة متماسكة.. مجتمع آمن» في ضيافة مجلس الرحمانية

في إطار فعاليات شهر رمضان المبارك، نظم مجلس ضاحية الرحمانية أمسية رمضانية تحت عنوان «أسرة متماسكة.. مجتمع آمن».

واستضاف المجلس الدكتور سليمان الرحيلي، إمام وخطيب مسجد قباء وأستاذ كرسي الفتوى ومدرس بالمسجد النبوي ومستشار الرئيس العام للهيئات، في جلسة تطرق فيها إلى أهمية تعزيز الروابط الأسرية في بناء مجتمع مترابط وآمن.

وشهدت الأمسية إقبالاً لافتاً من الأهالي بمقر مجلس الضاحية في مدينة الشارقة، بحضور أحمد المطروشي رئيس مجلس ضاحية الرحمانية وعدد من الأعضاء.

وناقشت الأمسية الرمضانية محاور عدة، منها أهمية الأسرة كمحور أساسي في بناء المجتمع، وضرورة تعزيز قيم التآخي والتكافل داخل الأسرة وخارجها.

وشدد الدكتور الرحيلي على أهمية التواصل الفعّال بين أفراد الأسرة والجيران والمجتمع، مشيراً إلى أن الترابط الاجتماعي يعزز الأمان والاستقرار في المجتمعات.

كما تم التطرق إلى أساليب تعزيز التفاهم والتعاون بين أفراد الأسرة، وكيفية تعزيز العلاقات الأسرية، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومتماسك.

وأوضح أن الأسرة المتماسكة هي أساس المجتمع القوي، فهي تشكل البيئة الأولى التي ينمو فيها الفرد ويتعلم قيم الانتماء والمسؤولية والتعاطف، حيث تتميز الأسرة المتماسكة بوجود روابط قوية بين أفرادها، إذ يسود التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل، كما تتمتع الأسرة المتماسكة بقدرة على التكيف مع التحديات وحل المشكلات بشكل بناء.

كما تناول الرحيلي أهمية تحديد الأطراف والجهات المسؤولة عن حماية تماسك الأسرة، مؤكداً الدور الكبير والمؤثر للوالدين في تحقيق هذا التماسك، من خلال تربية الأبناء على أسس الحياة الناجحة.