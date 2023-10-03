جائزة حمدان بن محمد للتصوير.. جاهرة لـ «كوب 28»

أعربت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، عن إعجابها بروائع الفوتوغرافيا العالمية والأعمال الفائزة بجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وناقشت آفاق الشراكة المستقبلية مع الجائزة.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخة شما بنت سلطان، المقر الرئيس للجائزة في دبي، إذ كان في استقبالها والوفد المرافق لها، الأمين العام للجائزة علي خليفة بن ثالث، وعددٌ من موظفي الأمانة العامة للجائزة، والذين قدّموا للشيخة شما التهاني بمناسبة تعيينها عضواً في مجلس قيادة المركز الدولي لبحوث المرأة (ICRW) بجانب عددٍ من القادة العالميين البارزين الذين يشكّلون مجلس القيادة رفيع المستوى.

واصطحب الأمين العام للجائزة، الشيخة شما، في جولة للاطلاع على مجموعاتٍ رفيعة المستوى من الأعمال الفوتوغرافية والأعمال الفائزة بالدورات السابقة للجائزة، بجانب تعريفها بقائمة المُنجزات الرئيسة للجائزة منذ التأسيس على مختلف الأصعدة الفنية والثقافية ودعم المواهب البصرية. كما استمعت لعرضٍ تقديميّ متخصّص عن مشاريع ومبادرات الجائزة في مجالات الحفاظ على البيئة وصناعة الوعي الفني والثقافي المرتبط بالمستقبل الأخضر لكوكب الأرض، وعددٍ من الممارسات والأنشطة المرتبطة بتعزيز مسارات التنمية المستدامة والوعي المجتمعي.

وقال علي بن ثالث: «سعداء بهذه الزيارة، والتي تمّ خلالها إقرار بدء العمل المشترك على عددٍ من الفعاليات الداعمة والمُصاحبة لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، ومنها تنظيم معارض مشتركة ومحاضرات وورش عمل وجولاتٍ فوتوغرافية عبر إمارات الدولة، وغيرها».

وأضاف: «ملتزمون في (هيبا) بالنهج التأسيسيّ الراسخ الذي أقرّهُ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليّ عهد دبي، راعي الجائزة، في دعم الأحداث والمؤسسات الوطنية ولعب أدوارٍ رئيسة في الحراك الفني الثقافي الداعم لتطوير العلاقات الفكرية مع مختلف الثقافات».

علي بن ثالث:

• «ملتزمون في (هيبا) بدعم الأحداث والمؤسسات الوطنية ولعب أدوارٍ رئيسة في الحراك الفني الثقافي».