مسابقة لتعزيز الاستدامة بين طلبة جامعة عجمان

أطلقت «بيئة للتعليم» التابعة لمجموعة «بيئة» الرائدة في قطاع الاستدامة بالمنطقة، مسابقة بيئة لدعم الاستدامة، بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة عجمان، إذ سيتولى معهد الإدارة البيئية والاستدامة بالشرق الأوسط التابع لـ«بيئة للتعليم» تنظيم المسابقة والإشراف عليها، على أن تركز على محورَي «الاستدامة، ودورها في تمكين ريادة الأعمال والابتكار».

وتهدف المسابقة التي بدأ التسجيل بها في 19 الجاري وتستمر حتى 29 منه إلى تحفيز طلاب الجامعة على طرح أفكار نوعية ومستنيرة لمعالجة تحديات المناخ العالمية عبر الابتكار وريادة الأعمال، وذلك في ضوء احتضان دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) وإعلان 2023 «عام الاستدامة».

وقالت الرئيس التنفيذي للتعليم في مجموعة «بيئة» هند الحويدي: «تهدف المسابقة إلى توفير أجواء مُلهمة تدعم الطلاب في جهودهم الرامية لوضع حلول جديدة للتحديات البيئية والمناخية التي تواجه العالم»، مشيرة إلى أن «بيئة للتعليم» ستعمل على تمكينهم ليصبحوا صُناع قرار وقادة بيئيين عبر دخول عالم المشاريع الصغيرة لأجل مستقبل حيادي الكربون ومدن واقتصادات مستدامة.

وفي نهاية المسابقة سيقدم المشاركون أفكارهم إلى لجنة التحكيم التي تضم عدداً من خبراء القطاع من مجموعة بيئة وجامعة عجمان، وستحصل الفرق الثلاث الأولى على جائزة مالية تقدم لهم خلال الحفل النهائي الذي سيقام في المقر الرئيس لمجموعة بيئة في 28 أكتوبر المقبل.