جامعة الإمارات تطلق جائزة الرئيس الأعلى للفنون

تعزيزاً لروح الثقافة والفنون والإبداع، أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة جائزة الرئيس الأعلى للفنون.

وقال المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، زكي أنور نسيبة، إن «الجائزة تخدم الاستراتيجية الوطنية للثقافة والفنون، إذ تكمن أهميتها في قدرتها على تنمية بيئة ثقافية وفنية مُتفرّدة في جامعة الإمارات، تُسهم في تأسيس بيئة إبداعية مُستدامة وتكون حاضنة مُتميّزة تُطلق العنان للمواهب الإبداعية».

وأضاف «تُشكّل الثقافة والفنون إحدى الركائز المُهمّة في بناء الدولة، وهي من القطاعات التي توليها القيادة رعاية عبر إيجاد بيئة مُستدامة تضمن استمرار عطاء الشباب المُبدع، وتُثري المشهد الثقافي العام في الإمارات».

وأوضح نسيبة أنه «حرصاً من الجامعة على تعزيز الجهود المُشتركة، وانطلاقاً من إيماننا بأن تحفيز الثقافة الإبداعية الفنية مسؤولية مُشتركة بين جميع المؤسسات، جاء إطلاق هذه الجائزة لتمكين مجتمع أسرة الجامعة من تقديم محتوى ثقافي وفني مُتميّز ومُبدع، وتعميق فهم المجتمع بما توفّره الثقافة والفنون من عوالم إبداعية وفكر ابتكاري تنموي مُستدام، يُسهم في التقريب بين الشعوب والأفراد»، مؤكداً أن الفن يمدّ جسور التواصل والتقارب والتعارف بين شعوب العالم، ويُشكّل اللغة المُشتركة التي تتجاوز الفوارق بين الحضارات والثقافات ويفتح فيما بينها آفاق التسامح والمحبة والإخوة الإنسانية.