ثروة في «بيت الحكمة» تتيح ملايين المصادر المعرفية

وضع «بيت الحكمة» في الشارقة بين أيدي الباحثين والأكاديميين والطلاب ملايين المصادر المعرفية بمختلف أنواعها من كتب ومجلات وأطروحات علمية ودراسات وأبحاث ورسائل تخرّج وملفات مسموعة ومرئية، عبر خدمة «المكتبة الرقمية» التي تتضمن 15 قاعدة بيانات، تتصل بأشهر وأوسع الموسوعات الرقمية في العالم، لتشكل إضافة قيّمة للصرح الثقافي الرائد الذي تحتضنه الشارقة.

ويقدِّم «بيت الحكمة» لأعضائه المشتركين في خدمات «المكتبة الرقمية» مزايا حصرية للوصول إلى موارد رقمية ثرية ومتجددة، تحدث يومياً عبر موقعه الإلكتروني، إذ يمكن للأعضاء اختيار الباقة التي تناسب احتياجاتهم واهتماماتهم، والاستفادة من هذه الموارد لتعزيز معلوماتهم وتطوير مهاراتهم والاستعانة بها من قبل طلاب الدراسات العليا والأكاديميين من مختلف التخصصات لإعداد رسائل التخرج، فضلاً عن الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

وعن التسهيلات والخيارات التي تقدّمها «المكتبة الرقمية»، قالت المديرة التنفيذية لـ«بيت الحكمة» مروة العقروبي: «لا يغيب عن بيت الحكمة ما يمثله الباحثون والأكاديميون والطلاب من قيمة تضيف إلى المجتمعات خلاصة تجاربها الرائدة، وتثري المشهد المعرفي بدراساتها المتنوعة التي تشكل المكتبة الرقمية مورداً يكفل لها الاطلاع على أحدث وأهم الدراسات الحديثة في مختلف التخصصات، إذ تتجاوز بخدماتها كل الحدود الجغرافية، وتصل إلى المستخدمين من جميع أنحاء العالم بأسهل وأسرع الطرق التي تضمنها تقنيات الاتصال الحديثة التي تعتمد على البيانات الواسعة».

وأضافت: «نرحّب بجميع الأفراد المهتمين باستكشاف عالم فريد من الموارد والمصادر المعرفية من أنحاء العالم، ونتطلّع إلى استفادتهم من الانضمام إلى هذا المنبع الثقافي الفريد من المعلومات، والانخراط في مجتمع عالمي من المتعلمين والباحثين، لفتح آفاق جديدة من التعلّم والاستكشاف، وبهذا تسهم المكتبة في تحقيق رؤية بيت الحكمة بأن يكون نموذجاً لمكتبات المستقبل، ومركزاً لتوفير مصادر العلم والمعرفة، وتعزيز الثقافة والإبداع بين فئات المجتمع».

وتضم المكتبة الرقمية عدداً من أهم المكتبات الرقمية في العالم، التي توفر محتوى ثرياً ومتنوعاً باللغة العربية وغيرها من اللغات، منها مكتبة «المنهل» الإلكترونية، التي تحتوي أكثر من 100 ألف منشور من الكتب والمجلات العلمية والأطروحات الأكاديمية باللغة العربية، وتغطي موضوعات العلوم الإنسانية والاجتماعية والإسلامية والتربوية والقانونية والصحية والهندسية؛ و«نهلة وناهل» الخاصة بكتب الأطفال باللغة العربية؛ و«أوفردرايف»، وهي خدمة تتيح إمكانية الاستعارة من بين مجموعة كبيرة ومتزايدة من الكتب الصوتية في أي وقت وفي أي مكان.

ودعا «بيت الحكمة» المهتمين بهذه الثروة من الموارد إلى بدء رحلة من الارتقاء الفكري والثقافي من خلال الاطلاع الحصري على هذه المجموعات من أي مكان في العالم إلى التسجيل للعضوية عبر زيارة الموقع الآتي: https://houseofwisdom.ae/membership.

مروة العقروبي:

• «المكتبة الرقمية تسهم في تحقيق رؤية بيت الحكمة بأن يكون نموذجاً لمكتبات المستقبل، ومركزاً لتوفير مصادر العلم والمعرفة».

جميع التخصصات

تضم مكتبة بيت الحكمة الرقمية «مكتبات بروكويست»، من أبرزها «بروكويست للأطروحات والرسائل الجامعية»، وهي المجموعة الأكثر شمولاً للأطروحات والرسائل العلمية في تخصصات عديدة من أنحاء العالم، بأكثر من خمسة ملايين عنوان، و«الكتب الإلكترونية المركزية» التي تشمل 233 ألف كتاب ومرجع، و«بروكويست سنترال»، أكبر مصدر دوري يضم قواعد بيانات شاملة ووافية في جميع التخصصات والمجالات الرئيسة، وغيرها.