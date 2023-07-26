"الدولي للدبلوماسية الثقافية" ومركز المبادرات التجارية الروسي يتعاونان في المجالات التعليمية

وقع رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية السيد محمد كامل المعيني والدكتور روشان أبياسوف المدير العام لمركز العلاقات الإنسانية والمبادرات التجارية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز وتطوير التنسيق الثنائي بين البلدين وذلك لدعم وتشجيع التبادل الثقافي بين الاتحاد الروسي و دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات الثقافية والتعليمية، وتبادل الخبرات في المجالات الإنسانية والاجتماعية، ولدعم المبادرات التجارية بين البلدين.

وأوضح المعيني أن مثل هذه الاتفاقيات تساهم في نشر الثقافة العربية بشكل عام والإماراتية بشكل خاص الى أنحاء العالم، وتنقل التجارب لتعميم الاستفادة منها.

وأضاف: "نحن نسعى من خلال هذه المبادرات أن نمد جسور التعاون بين دولة الإمارات والدول الصديقة لإنشاء مزيد من الفرص الاستثمارية على الصعيد التجاري والتعليمي، كما نحاول أن نتعاون مع الجانب الروسي لإنشاء مشاريع ثقافية طويلة الأمد".

من جهته أعرب الدكتور أبياسوف عن سعادته بتوقيع الاتفاقية وتمنى أن تكون بداية موفقة لتعاون جديد مع الجانب الإماراتي، وأكد على ضرورة تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية لما تقدمه من فائدة.

يذكر أنه تم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات "منتدى فلاديمير للتصدير" الذي أقيم في مقاطعة فلاديمير الروسية ، خلال مشاركة وفد رجال الأعمال الإماراتي في المنتدى.