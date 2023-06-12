مدينة الشارقة للإعلام تطلق منصة «أبدع مع شمس» لإنشاء الصور بواسطة الذكاء الاصطناعي

أعلنت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) عن إطلاق منصة «أبدع مع شمس»، أول منصة حكومية بالمنطقة، تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة (AI) في مجال تصميم وانتاج صور احترافية عالية الجودة.

تلبي المنصة حاجات الجهات الحكومية والشركات والمجتمع الفني والإبداعي، وتهدف إلى تسهيل إنشاء صور احترافية للمواقع الإلكترونية والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية الأخرى، وذلك من خلال توظيف أحدث تقنيات الرؤية الحاسوبية وبرامج التعلم الآلي وتحديد الموضوعات تلقائياً في الصورة وتحسين عناصرها لتحقيق أقصى تأثير.

وتم الأخذ بعين الاعتبار، لدى تصميم منصة «أبدع مع شمس»، تحقيق معادلة توفير حلول فعالة وعدد غير محدود من صور ذات جودة عالية تستجيب لأعلى التوقعات، مقابل تكلفة وجهد منخفضين، دون الحاجة إلى مهارات خاصة أو معدات تصوير احترافية.

وبمناسبة تدشين المنصة قال سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس): نحن متحمسون لإطلاق منصة «أبدع مع شمس»، باعتبارها أول منصة حكومية من نوعها في المنطقة لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي. هدفنا هو تمكين المؤسسات الحكومية والشركات والأفراد من إنتاج صور عالية الجودة تلبي حاجاتهم. وقد روعي في تصميم المنصة سهولة الاستخدام وتأدية الغرض منها بكفاءة عالية. ونحن واثقون بأن الجهد المبذول في بناء المنصة باستخدام وتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، من شأنه أن يـُمكن المهتمين من إنشاء صور ذات مستوى احترافي، تلبي حاجاتهم، وتجذب انتباه الجماهير».

وبوصفها منصة توظف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، فهي مبرمجة على التعلم الذاتي وتحسين الأداء بصورة تراكمية، ما يمكنها من استيعاب خبرات المستخدمين وعملهم اليومي، في نظامها التشغيلي، ما يمكنها من تحقيق شروط الخصوصية واللمسة الخاصة للمستخدمين، كل بحسب تراكم استخدامه للمنصة. كما سيزيد ذلك من قدراتها على تلبية الحاجات الخاصة، بمرور الوقت.

وتعد منصة «أبدع مع شمس» خطوة مهمة تعزز مكانة إمارة الشارقة وتدعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي في إحداث طفرة تطويرية للارتقاء بالأداء الحكومي. كما تمثل تطوراً مهماً في العالم العربي في مجال إدماج وسائط الذكاء الاصطناعي والوسائل الرقمية في مجالات الحياة والعمل، واتاحتها للقطاعات الأوسع من المؤسسات والمحترفين والهواة على حد سواء.

حكومة دولة الإمارات أهمية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي في إحداث طفرة تطويرية في أساليب تقديم الخدمات الحكومية

وبحسب خبراء في صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، فإن منصة «أبدع مع شمس» من حيث تصميمها والوظائف التي تؤديها، من شأنها أن تغير قواعد اللعبة في صناعة الإعلام الرقمي في المنطقة، من حيث إنشاء المحتوى الرقمي وتوزيعه وإثرائه بالصور الاحترافية المعبرة الجذابة، واختزال الوقت اللازم لتوفيرها. كما تفتح عالماً من الإمكانيات الجديدة اللامحدودة للمستخدمين.

يذكر أن المنصة متاحة للاستخدام، الآن، من قبل الهيئات والمؤسسات الحكومية خلال المرحلة الأولى، وللشركات والأفراد في المنطقة خلال المرحلة الثانية.