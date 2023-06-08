الأردن: «عمّان للكتاب» في موعده

أكد رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لاتحاد الناشرين الأردنيين، الناشر جمال حيف، أن معرض عمّان الدولي للكتاب للعام الجاري سينظم في موعده نهاية سبتمبر المقبل.

وقال في بيان أمس بعد اجتماع للهيئة الإدارية المؤقتة التي أعيد تشكيلها اليوم بقرار من وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، إن «معرض عمّان الدولي للكتاب من الفعاليات الثقافية المهمة في المشهد الثقافي المحلي والعربي، وإن الدورة الـ22 ستكون متميزة على صعيد دور النشر المشاركة في المعرض، والبرنامج الثقافي، والفعاليات الأخرى».

ودعا حيف، وأعضاء اللجنة الإدارية، دور النشر المحلية والعربية والدولية، والمؤسسات المعنية بقطاع الثقافة والنشر إلى المشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب 2023.