«زايد للكتاب» تحتفي بالفائزين في دورتها الـ 17

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، توّج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الـ17، خلال حفل تكريم نُظّم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب أمس.

وسلّم سموّه الجوائز للفائزين بالجائزة في مختلف فروعها، وهم: الشاعر العراقي علي جعفر العلّاق عن فرع «الآداب»، والكاتب الفرنسي ماتيو تيلييه عن فرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى»، والكاتب الجزائري سعيد خطيبي عن فرع «المؤلف الشاب»، والمترجم والكاتب التونسي شكري السعدي عن فرع «الترجمة»، والكاتبة التونسية الدكتورة جليلة الطريطر عن فرع «الفنون والدراسات النقدية»، ودار العين للنشر من مصر عن فرع «النشر والتقنيات الثقافية».

كما كرّم سموّه الموسيقار المصري عمر خيرت، الفائز بجائزة شخصية العام الثقافية، تقديراً لجهوده المتميزة وأعماله الموسيقية اللافتة، وتكريماً لمسيرته الإبداعية التي امتدت عقوداً قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة، أسهمت في تشكيل وجدان وثقافة شعوب المنطقة.

واستقبلت نسخة هذا العام من جائزة الشيخ زايد للكتاب التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، العدد الأكبر من الترشيحات منذ تاريخ انطلاقها، إذ وصل عدد الترشيحات الإجمالية للجائزة إلى 3151 ترشيحاً من 60 دولة، منها 22 دولة عربية و38 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتعمل جائزة الشيخ زايد للكتاب منذ إطلاقها عام 2006، على تكريم المفكرين والباحثين والأدباء والفنانين على إسهاماتهم المتميزة في إثراء المشهد الفكري والثقافي والأدبي في مختلف الحقول المعرفية والعلوم الإنسانية.

• نسخة هذا العام استقبلت العدد الأكبر من الترشيحات منذ تاريخ انطلاق الجائزة.

• عمر خيرت، الفائز بجائزة شخصية العام الثقافية، تقديراً لجهوده المتميزة وأعماله الموسيقية اللافتة.