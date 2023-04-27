حضور إماراتي مميز في «تحدي الاختراعات»

أشادت وزيرة العمل والاقتصاد في جنيف، المستشارة فابيان فيشر، بالحضور الإماراتي المميز للمخترع أحمد عبدالله مجان، رئيس جمعية المخترعين الإماراتية، ووفد الجمعية، في «تحدي معرض جنيف الدولي الـ48 السنوي للاختراعات وفعالياته»، الذي يستمر حتى 30 أبريل، وتنظمة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).

وأثنت المستشارة فابيان فيشر، بالحضور الفاعل للمخترع الإماراتي أحمد مجان، في تحديات الاختراع الدولية، وحرصه الكبير في اختراعاته على خدمة الإنسانية، خصوصاً أصحاب الهمم، والحفاظ على الحياة البرية والبحرية، بعيداً عن التلوّث وتسخير العلم التقني الحديث في تسهيل أنماط الحياة الجديدة.

وأشادت بوجود وقيام جمعية المخترعين الإماراتية، واهتماماتها باكتشاف وصقل هواة الاختراع من أبناء الإمارات، وتحفيز شغف الاختراع لديهم، والأخذ بيدهم نحو العالمية وتفعيل مشاركاتهم الدولية، بما يكسبهم المزيد من الخبرة والدراية والاطلاع على أسس ونهج براءات الاختراع، مؤكدةً أهمية دعم رجال الصناعة والمال للاختراعات وتشجيع المخترعين الوطنيين، بما يلبي طموحاتهم وحاجة الإنسانية من اختراعاتهم وإبداعاتهم في تسهيل أنماط الحياة.

وقام محكمو المعرض بزيارة لجناح المخترع الإماراتي أحمد مجان، حيث اطلعوا على مشاركته في هذا العام باختراعين: الأول لبندقية غوص بحرية لهواة التصوير في الأعماق، وجرى تطوير تقنيات واستخدامات جديدة، تضمنت إضافة محرك غواص «إسكوتر» إلى البندقية يساعد على التحرك السلس تحت الماء، إضافة إلى قدرة البندقية على إطلاق ثلاث طلقات تحت الماء بدل الطلقة الواحدة التقليدية فتخرج الطلقة مع السمكة إلى عالي السطح من دون إعاقة الصياد، من خلال استخدام تقنية الوقاية بالوسادة الهوائية «إير باج» وانتفاخ البالون وصعود السمكة مع السهم إلى السطح.

وإضافة إلى الاختراع الثاني وهو عبارة عن وزة ذكية للصيد، حيث باستطاعة من يخاف ركوب البحر إرسال الوزة الذكية إلى أكثر من 500 متر، وبها سنارة تنزل أكثر من 60 متراً حسب الحاجة، وبها طعم تصطاد السمكة وتعود بها إلى الشاطى.

ويشارك في المعرض 825 عارضاً يقدمون أكثر من 1000 اختراع، 80% منها تعد اختراعات مقدمة من شركات وجامعات، و20% منها اختراعات شخصية.

وأكد نائب رئيس جمعية المخترعين الإماراتية، المهندس مطر سهيل المهيري، أن دولة الإمارات قيادة وشعباً ومؤسسات تقدر وتدعم وتتبنى برامج الاختراع والابتكار والعلماء، من خلال سن القوانين المحفزة وإقامة شهر الاختراع، ودعم برامج جمعيات المخترعين والموهوبين والملكية الفكرية للمخترعين.

وأوضح أن وفد الجمعية سيشارك ولأول مرة في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمخترعين (إيفيا)، الذي يقام على هامش «تحدي معرض جنيف العالمي للمخترعين».

وأضاف: «عززت الإمارات مركزها على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، وحافظت دولتنا تحت ظل القيادة الرشيدة على المركز الأول على مستوى الدول العربية للعام السابع على التوالي».