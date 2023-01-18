معرض القاهرة للكتاب يحتفي بصلاح جاهين

تشارك أكثر من 1000 دار نشر من 53 دولة في الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تنطلق الأسبوع المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية. وترفع الدورة شعار «على اسم مصر - معاً: نقرأ.. نُفكر.. نُبدع»، مع اختيار الشاعر والكاتب ورسام الكاريكاتير الراحل صلاح جاهين «شخصية المعرض»، والمملكة الأردنية الهاشمية «ضيف شرف».

وقالت وزيرة الثقافة، نيفين الكيلاني، خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس: «نُدرك جيداً حجم تأثير الوضع الاقتصادي الذي يشهده العالم، وهو بالطبع ما ينعكس على سلسلة من تدابير وإجراءات ترشيد النفقات، ليس فقط في مصر وحدها، بل في معظم دول العالم، لكننا نعي أيضاً أن الثقافة ليست ترفيهاً ولا منتجاً ثانوياً».

وأضافت: «نحن في وزارة الثقافة نُدرك جيداً المصاعب التي تواجه صناعة النشر وتحديات الوضع الاقتصادي التي يعانيها الناشرون، ونحاول جاهدين بصدق المساعدة وتقديم كل دعم، وليس من دليل أوقع على ذلك من الحرص على تنظيم المعرض بلا زيادات كبيرة في أسعار الأجنحة على الناشرين، مقارنة بمعارض كثيرة في العالم إقليمية ودولية».

وتنطلق الدورة الـ54 للمعرض رسمياً في 25 الجاري.