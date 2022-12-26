2022 حصاد الثقافة في الإمارات.. مبادرات عالمية وحراك لا يهدأ

شهد عام 2022 العديد من الأحداث والمبادرات الثقافية اللافتة التي قدمتها دولة الإمارات من أجل تعزيز الحراك الثقافي والمعرفي، وصون الهوية والتراث والتاريخ، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي، وهو ما يؤكد مكانة الدولة مركزاً للثقافة والإبداع في المنطقة، وفق ما أظهرته العديد من الاستطلاعات والدراسات، لعل أحدثها تبوؤ دبي المرتبة الرابعة عالمياً في «محور التفاعل الثقافي» ضمن مؤشر القوة العالمية للمدن، بعد أن تقدمت ضمن المؤشر ذاته لتتبوأ المركز الـ11 عالمياً بعدما ارتقت ثلاثة مراكز مقارنة بترتيبها للعام الماضي.

إلى جانب استقطاب الإمارات العديد من الفعاليات الكبرى بمشاركة نخبة من المفكرين والمثقفين والمبدعين من مختلف دول العالم، بعد أن استطاعت تجاوز «جائحة كوفيد-19» ورفع الإجراءات الاحترازية التي صاحبتها، وسط إشادات عالمية بقدرة الدولة على التعامل مع الجائحة.

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