ليالي حتا.. احتفالٌ بهيجٌ بالتراث

على مدار 12 يوماً، تحتفي «ليالي حتا الثقافية» بعناصر التراث المختلفة والفنون الشعبية والموسيقى، ضمن فعاليات تسلط الضوء على البيئة الجبلية في حتا، إلى جانب إبداعات الأسر المنتجة والمواهب الشابة.

وتضم التظاهرة الثقافية عروضاً فلكلورية وفنية تقدمها فرق شعبية وموسيقية محلية، إذ سيشهد الجمهور عروض «الحربية» وجلسات العزف على آلة «الربابة».

وتُعدّ «ليالي حتا الثقافية» إحدى مبادرات «دبي للثقافة»، الهادفة إلى تمكين أهالي حتا والمواهب التي تحتضنها، وتعزيز إمكانات المنطقة السياحية، وما تتمتع به من أماكن تاريخية وتراثية وطبيعية، ويسهم الحدث في التأكيد على رؤى «دبي للثقافة»، الهادفة إلى بناء أجيال مبتكرة ومبدعة، تعتز بالتراث والثقافة المحلية.