18 شركة وطنية وعالمية تنضم لتعهد تسريع التوازن بين الجنسين

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ماضية في تحقيق التقدم والازدهار بمختلف القطاعات، والمساهمة الفاعلة في دعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التي كانت الإمارات من الدول الرائدة في الالتزام بها، ودمجها ضمن المرتكزات الرئيسة لخططها الاستراتيجية.

وقالت سموها إن «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين كثف جهوده خلال السنوات الماضية، وسيواصلها خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة، لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للارتقاء بتنافسية الإمارات عالمياً، وتعزيز مكانتها بين أفضل الدول في التوازن بين الجنسين، بما يتناسب والإنجازات التي حققتها الدولة في مجال دعم وإنجاح دور المرأة على مدى الـ50 عاماً الأولى من تأسيسها، بدعم متواصل من القيادة، والاستفادة من البنية التشريعية الضامنة لتكافؤ الفرص بين الجميع».

وأضافت سموها أن الإمارات نجحت في تحقيق نقلة نوعية في تصنيفها العالمي بمؤشرات التنافسية العالمية، نتيجة لهذا الدعم من القيادة، ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، إذ تقدمت إلى المركز 11 عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2022، متقدمةً 38 مركزاً عالمياً خلال سبع سنوات فقط من تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

وأعربت سموها عن اعتزازها بالتفاعل الإيجابي للقطاع الخاص الإماراتي مع مبادرة «التعهد الخاص بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الهادفة إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية إلى 30% بحلول 2025، مشيدةً سموها بانضمام 18 شركة جديدة إلى هذا التعهد الطوعي، ليرتفع بذلك عدد الشركات التي وقعت عليه إلى 56 شركة ومؤسسة وطنية وعالمية تعمل في مجالات متنوعة بالدولة والعديد من دول العالم.

وقامت الشركات الـ18 بالتوقيع على التعهد خلال فعالية نظمها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في مركز دبي المالي العالمي، أكدت خلاله دعمها لاستراتيجية التوازن بين الجنسين في الإمارات 2022-2026، الهادفة إلى تحقيق ريادة الدولة، وتأثيرها عالمياً في هذا الملف الحيوي، وتعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي، ترجمةً للرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة وما تقدمه من دعم للمرأة في كل المجالات.

وأعربت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها الأمين العام للمجلس شمسة صالح، عن شكرها لهذه الشركات لدعمها وتعاونها مع المجلس لتحقيق رؤية وأهداف الدولة على المستويين المحلي والعالمي.

منال بنت محمد:

• «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين كثّف جهوده خلال السنوات الماضية وسيواصلها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة».

قائمة

شملت قائمة الشركات المنضمة حديثاً للتعهد: مجموعة الإمارات، بنك أبوظبي الأول، مجموعة عيسى صالح القرق، كامان للطائرات، مجموعة شلهوب، أرامكس العالمية، جاكوب الهندسية، أبكو وورلد وايد، مجموعة أومنيكو للعلاقات العامة والإعلام، كرافت هاينز الشرق الأوسط وإفريقيا، الهلال للمشاريع، ساب لأنظمة الدفاع والحلول الأمنية، دينتونس الدولية للمحاماة، كليفورد للمحاماة والاستشارات القانونية، تشارلز راسل الدولية للمحاماة، تي في إم كابيتال هيلث كير، مجموعة برنزويك للعلاقات العامة والاتصال، وروسل رينولدز أسوشييتس للاستشارات الإدارية.