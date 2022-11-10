مبدعون يناقشون «شغف القرّاء وأذواقهم»

استضافت جلسة «شغف القرّاء وأذواقهم»، الكاتبة الإماراتية أسماء الزرعوني، ورئيس تحرير مجلة «أخبار الأدب» المصرية، علاء عبدالهادي، والكاتبة النيجيرية حديزة الرفاعي، والروائية الأميركية ليزا غاردنر، وأدارت الجلسة همسة يونس.

وقال الإعلامي علاء عبدالهادي: «إن شغف القرّاء الحقيقي يتولد من مثل هذه المعارض الاحترافية الصاخبة بالمعرفة»، نافياً اتهامات النمطية حول تراجع القراءة في عالمناً العربي، مؤكداً أن ثمة جيل قارئ ومتعطش لكل جديد.

وأكدت الكاتبة الإماراتية أسماء الزرعوني: «إن القراءة بخير، وإن كنا نجلد ذواتنا في كثير من الأحيان»، وقدمت تفصيلات وفوارق بين الأزمنة والأجيال والوسائل، والاهتمام المنقطع النظير من قبل أجيال اليوم بكل ما يتعلق بالخيال العلمي والفضاء.

وأكدت الكاتبة النيجيرية حديزة الرفاعي: «إن الرواية النيجيرية في مرحلة ما تناولت موضوعات جوهرية مرتبطة بالعرق والفساد، لكن القرّاء اليوم يبحثون عن موضوعات جديدة أكثر ارتباطاً بالخيال».

وقالت الروائية الأميركية ليزا جاردنر: «إنها ككاتبة لا تتفق نهائياً مع نظرية الشكل قبل المضمون، وتحاول قدر المستطاع أن يظل جوهر الحكاية هو المحدد الأول لكل ما يجري في الكتاب».