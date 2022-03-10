اختبارات في الصحراء على المستكشف راشد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، عن أن فريق المشروع أجرى في الصحراء اختبارات على المستكشف «راشد»، الذي سيخوض أول مهمة عربية إلى سطح القمر، حيث سيدرس التربة القمرية في منطقة لم يتم استكشافها من قبل.

ويستعد المستكشف «راشد» للإطلاق إلى القمر في الربع الأخير من العام الجاري، حيث من المتوقع وصوله إلى نقطة الهبوط «بحيرة الأحلام» في الربع الأول من عام 2013، ليبدأ المهمة الأساسية للمشروع، التي تصل مدتها إلى نهار قمري واحد، والتي تعادل 14 يوماً ونصف اليوم على سطح الأرض، وتمديد المهمة إلى يوم قمري ثانٍ مع محاولة الحفاظ على الأجهزة في المستكشف بعد غروب الشمس، في ظل انخفاض درجات الحرارة إلى أكثر من 180 درجة تحت الصفر في ساعات الليل.

وسيقوم المستكشف بدراسة مختلف جوانب سطح القمر، بما في ذلك تربته وتركيبتها ومكوناتها، كذلك الخصائص الحرارية لسطح القمر كنطاق الحرارة وخصائص التوصيل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news