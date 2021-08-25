حملة الشارقة الثقافية تزيّن مراكز في السعودية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تُزيّن حملة هيئة الشارقة للكتاب الثقافية العالمية، التي تحمل شعار «إذا مهتم بشي.. يعني مهتم بالكتب» مراكز تجارية في المملكة العربية السعودية، لتنقل رسالة الشارقة في واحدة من أكبر الحملات الثقافية بالمنطقة والعالم.

وأشارت الهيئة إلى أن الحملة «تعيد أنظار العالم إلى حقيقة أن عالم القراءة واسع ولا نهاية له، ويوجد كتاب يناسب كل إنسان مهما كان اهتمامه صغيراً أو كبيراً، استثنائياً أو مألوفاً، وبمجرد الانتهاء من قراءة هذا الكتاب، سيتطلع لقراءة كتاب آخر لإثارة اهتمامه مرة تلو مرة».

وأضافت الهيئة: «لأن الحملة تؤمن بأنه يوجد كتاب لكل شخص، وحول أي شيء، فتحت الباب أمام كل الأفراد في العالم للحصول على خصومات تصل إلى 50% على الكتب في كبرى متاجر ومنصات البيع الإلكترونية، ووضعت الحملة رمز الاستجابة السريع (QR Code) على كل لوحاتها الإعلانيّة، في مختلف المدن العربية والأجنبية، للحصول على الخصومات.

يشار إلى أن الحملة التي تحط في العديد من المدن العربية والأجنبية تروّج للقراءة بشكل مختلف، مع كل ما يتطلبه هذا العصر من تنوّع وإبداع ومعرفة تامة بتوجهات ورغبات الأفراد بمختلف اهتماماتهم، وتتجاوز بمفهومها وتقديمها الطرق التقليدية للترويج للكتاب.

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