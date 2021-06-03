بودكاست «قصتي» يحتفي بحكايا وطموحات ملهمة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلق مركز الشباب العربي سلسلة «قصتي» من «بودكاست الشباب العربي»، بالتعاون مع قناة «سكاي نيوز عربية»، لتقديم محتوى إبداعي احترافي مسموع، يقدم قصصاً ملهمة للشباب العربي، ويوسع آفاقه المعرفية باستخدام تطبيقات التكنولوجيا والحلول الرقمية. وتوفر سلسلة «قصتي» من «بودكاست الشباب العربي»، مساحة إبداعية مفتوحة لتقديم قصص النجاح والإنجاز الملهمة في قالب سردي، يحاكي اهتمامات الشباب في البلاد العربية ويحكي طموحاتهم. وتأتي النسخة المحدثة من «بودكاست الشباب العربي» ضمن «المكتبة الصوتية» التابعة للمركز، وتحتوي على مخزون متنوع من الكتب الصوتية والمحتوى المعرفي المسموع المتاح للشباب باللغة العربية، في أي وقت ومن أي مكان.

ويسهم تعاون مركز الشباب العربي مع «سكاي نيوز عربية» في إفساح المجال للشباب العربي لتطوير مهاراتهم في مجال السرد الرقمي المسموع، وإنتاج مواد صوتية تثري المحتوى العربي المتوافر للشباب باللغة العربية على الإنترنت.

صقل مهارات

من جانبه، قال مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، سعيد النظري: «يهدف المركز إلى تمكين الشباب في أوطانهم، وفي هذا السياق تأتي نسخة قصتي من (بودكاست الشباب العربي)، لتحتفي بالقصص الملهمة للشباب في البلاد العربية، وتوظف ميزات تقنية البودكاست وسيلةً لإثراء المحتوى العربي المتوافر على الإنترنت، وصقل مهارات الشباب العربي في هذا المجال الواعد».

تطور كبير

من ناحيته، قال مدير الأخبار في «سكاي نيوز عربية» يوسف تسوري: «يواصل البودكاست حول العالم التطور، كمّاً ونوعاً، ومن خلال التعاون مع مركز الشباب العربي، الذي يتفق مع رؤيتنا الهادفة إلى تمكين الشباب العرب بمهارات جديدة ومتقدمة تسهم في تنمية المجتمعات العربية، نعمل في القناة على توفير الدعم الفني والخبرات في صناعة المحتوى الصوتي والمسموع للشباب في العالم العربي، للتعبير عن أفكاره الإبداعية وتجاربه الناجحة من خلال خبراتنا العالمية».

وكان مركز الشباب العربي أطلق «بودكاست الشباب العربي» عام 2020، لتسليط الضوء على إبداعات الشباب وتطلعاته وأفكاره والقضايا التي تهمه بصيغة حلقات بودكاست قصيرة مكثفة، تقدم المعرفة والفائدة وتسهل وصول ملايين الشباب العرب إلى محتوى متجدد باستمرار، يحاكي اهتماماتهم اليومية والمعرفية.

وتتصدّر خمس دول عربية، حسب إحصاءات مركز الشباب العربي، قائمة مستمعي «بودكاست الشباب العربي»، وهي الإمارات والسعودية ومصر والمغرب والأردن، فيما يصل محتواه إلى المستمعين في 67 دولة حول العالم، 79% منهم ضمن الفئة العمرية من 18 حتى 34 عاماً، و52% منهم إناث، و15% منهم دون سن 18 سنة.

محتوى نوعي

يهدف «بودكاست الشباب العربي» إلى صناعة محتوى عربي نوعي، وتقديم قصص الشباب العربي وتجاربه، والإسهام في نشر المعرفة وعرض قصص ملهمة، وشرح الأفكار بأسلوب شائق لصناعة المحتوى الهادف، الذي يحفز الشباب ويثري ثقافته ويوسع مداركه، ويساعده على تصميم مستقبله بالاستفادة من التجارب والمعارف والخبرات.

يوسف تسوري: «البودكاست يستخدم الحلول الرقمية والتكنولوجيا للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من المستمعين».

سعيد النظري: «البودكاست يسلط الضوء على نماذج متميزة تقدم قصص نجاح يستفيد منها ملايين الشباب العربي بخبرات متميزة».

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