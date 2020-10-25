«وزارة اللامستحيل»: خارطة طريق لاكتشاف المواهب ورعايتها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، أن «المواهب الوطنية ثروة المستقبل، وأولوية حكومية على أجندتنا، عبر برامج عمل وسياسات واستراتيجيات تحفز على استكشاف المواهب ورعايتها وتنميتها، لبناء منظومة متكاملة من المواهب في مختلف المجالات والقطاعات، قادرة على النهوض بمسيرة التنمية في الدولة».

واعتمدت الكعبي نتائج ومخرجات عمل الإدارة الافتراضية لاكتشاف المواهب في «وزارة اللامستحيل»، والخطط والمبادرات المستقبلية التي يتم العمل على تصميمها، والتي شملت إطلاق الأجندة الوطنية للمواهب، وبرنامج «خبير الموهبة» لإعداد جيل جديد من المتخصصين في اكتشاف المواهب وتنميتها، والمجلس التنسيقي لحوكمة منظومة الموهبة والإشراف عليها، إضافة إلى برنامج «صاقل» لتنمية المواهب الوطنية وتطويرها من خلال المشروعات المتخصصة.

وأضافت: «تعد مخرجات إدارة اكتشاف المواهب في وزارة اللامستحيل خارطة طريق شاملة لمختلف القطاعات والمجالات في الدولة، تتيح لنا تصميم البرامج والمبادرات التي تضمن احتضانها وتنميتها وتوظيف إمكاناتها وإطلاق العنان لإبداعاتها، من خلال دعمها في مختلف المراحل العمرية، بما يعزز تنافسية المواهب الوطنية عالمياً»، وتابعت الكعبي: «المواهب الإماراتية قوة قادرة على لعب دور محوري بدفع عجلة القطاع الإبداعي في الدولة، خصوصاً في القطاعات الناشئة التي باتت حاضنة للمواهب، ومؤثرة في اقتصاد المستقبل»، لافتة إلى أن إدارة اكتشاف المواهب عملت على مدار عام كامل، مع مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية والعالمية، على رصد التحديات التي تواجه الموهوبين، ودراسة أفضل الممارسات العالمية للخروج بمبادرات نوعية تلبي تطلعات المجتمع، وتنقل الدولة إلى مرحلة جديدة تكون الموهبة وظيفة للشباب في المستقبل، وتضيف قيمة للاقتصاد الوطني. وتهدف الإدارة الافتراضية لاكتشاف المواهب إلى تطوير آلية لاستكشاف وتحليل مهارات الأفراد في مجتمع دولة الإمارات كل حسب موهبته، وتزويدها بالخبرات والمهارات اللازمة، وتهيئة بيئة حاضنة لها، وتوفير المعطيات اللازمة لتطويرها والعمل على ابتكار أدوات لتنمية المواهب بطرق احترافية، وإتاحة بيانات جميع الموهوبين للجهات الحكومية والخاصة، ما يسهم في تعزيز مسيرة الدولة التنموية القائمة على الاقتصاد المعرفي والمستدام وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وأطلقت الإدارة الافتراضية لاكتشاف المواهب الأجندة الوطنية للمواهب، الهادفة إلى توحيد وتنسيق جهود جميع الجهات في منظومة المواهب بالدولة، وفقاً لخمسة مبادئ رئيسة: العدالة، والمساواة، والنزاهة، والموضوعية، والشفافية، التي تركز على توحيد تعريف ومجالات الموهوب على مستوى الدولة، بالاعتماد على أربعة أهداف رئيسة تدعم رؤية الأجندة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وهي: اكتشاف المواهب الفريدة المتنوعة لدى أفراد مجتمع دولة الإمارات من المواطنين والمقيمين وفق معايير وأسس علمية معتمدة، وتنمية وتطوير المواهب عبر برامج محفزة، واستثمار المواهب التي تتم رعايتها في سوق العمل المناسب، وخلق بيئة جاذبة وحاضنة للمواهب.

نورة الكعبي:

• «المواهب الإماراتية قوة قادرة على لعب دور محوري بدفع عجلة القطاع الإبداعي في الدولة».

• دراسة أفضل الممارسات العالمية للخروج بمبادرات نوعية.

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